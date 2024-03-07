Keçiörenliler ne düşünüyor? Yavaş mı, Altınok mu?

Sonsöz ekibi hız kesmeden sokak röportajlarına devam ediyor. Sonsöz ekibinin bu kez soru noktası Ak Parti Keçiören Belediye Başkanı ve mevcut ABB adayı Turgut Altınok'un kalesi Keçiören oldu.

Keçiörenli vatandaşlara 'Hangi adaya oy vereceksiniz' sorusu soruldu. Kimi vatandaş düşüncesini açıkça söylerken kimisi de söylemek istemedi. İşte o röportaj;