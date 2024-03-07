Keçiörenliler ne düşünüyor?

Sonsöz ekibi hız kesmeden sokak röportajlarına devam ediyor. Sonsöz ekibinin bu kez soru noktası Ak Parti Keçiören Belediye Başkanı ve mevcut ABB adayı Turgut Altınok'un kalesi Keçiören oldu.
Keçiörenli vatandaşlara 'Hangi adaya oy vereceksiniz' sorusu soruldu. Kimi vatandaş düşüncesini açıkça söylerken kimisi de söylemek istemedi. İşte o röportaj;
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.