07 Mar 2024 - 08:48- Siyaset G:

Keçiörenliler ne düşünüyor?

Sonsöz ekibi Ankara Keçiören'de vatandaşlara 'Hangi adaya oy vereceksiniz' sorusunu sordu.

Keçiörenliler ne düşünüyor? mask

Sonsöz ekibi hız kesmeden sokak röportajlarına devam ediyor. Sonsöz ekibinin bu kez soru noktası Ak Parti Keçiören Belediye Başkanı ve mevcut ABB adayı Turgut Altınok'un kalesi Keçiören oldu.

Keçiörenli vatandaşlara 'Hangi adaya oy vereceksiniz' sorusu soruldu. Kimi vatandaş düşüncesini açıkça söylerken kimisi de söylemek istemedi. İşte o röportaj;  

 
 
 
 
 
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Sonsoz.Gazetesi (@sonsoz.gazetesi)'in paylaştığı bir gönderi

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07 Mar 2024 - 08:48 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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