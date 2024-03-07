Boyner 8 Mart kampanyası filmi hazırladı

Gruptan yapılan açıklamaya göre, "Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz" sloganıyla hazırlanan kampanyada, Türkiye'de artarak devam eden kadına şiddet konusunda farkındalığı artırmaya çalışılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, grubun eşitliğe verdiği öneme işaret ederek, "Şunu unutmayalım ki, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini sadece kendi kapımızın önünü süpürerek halledemeyiz. Bu yüzden biz eşitlik için farkındalık sağlamayı sorumluluk olarak görüyoruz. Tam da bu yüzden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kadına ve çocuğa şiddeti daha önce bakılmayan bir pencereden göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetin her yerde, her alanda olduğunu kaydeden Boyner, "Oysa biz, kadın ve erkeğin insan haklarında, hukukun önünde, eğitim ve iş yaşamında eşit olduğu bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz. Çünkü biz sadece izlemeye devam ettiğimiz takdirde, bu film bu şekilde devam edecek." dedi.

Grup, filmi ulusal televizyon kanallarında, dijital ve açık hava mecralarında konuya ilişkin farkındalığın artırılması için gösterime sokacak.