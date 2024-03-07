Otomobil apartman boşluğuna düştü

Olay, saat 23.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Piri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü polisin denetim noktasını fark ederek otomobiliyle sokakta geri manevra ile uzaklaşmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü bu sırada apartman boşluğuna düştü. Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Apartman boşluğuna düşen otomobil, bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinden kaldırıldı.