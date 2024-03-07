Otomobil apartman boşluğuna düştü

Olay, saat 23.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Piri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü polisin denetim noktasını fark ederek otomobiliyle sokakta geri manevra ile uzaklaşmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü bu sırada apartman boşluğuna düştü. Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Apartman boşluğuna düşen otomobil, bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinden kaldırıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.