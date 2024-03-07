- Çevre

Hatay'da sağanak yağış

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı.

Hatay'da sağanak yağış mask
Hatay'da sağanak yağış
Hatay'da sağanak yağış
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Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yarısı şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte sahile yakın caddeler göle dönerken, ulaşımda aksamalar oldu. Yoğun yağışın ardından ilçe merkezinde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, su baskınları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağışlı havanın yarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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07 Mar 2024 - 06:45 DHA Hatay/ İskenderun- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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