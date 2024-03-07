Fatih'te 5 katlı binada yangın

Yangın, saat 02.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Küçük Saray Meydanı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşuları uyardı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler çatıdan diğer binaya sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye araçları sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için metrelerce mesafeden hortum uzattı. Ekipler, çatıyı saran ve diğer binaya sıçrayan alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın sırasında iki binada hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.