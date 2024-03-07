Sincan Belediyesinden ücretsiz deneme sınavı



Gençlere ve eğitime yönelik hizmetleriyle adından söz ettiren Sincan Belediyesi, öğrencilerin sınav maratonunda da yanında oldu.

2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan LGS sınavı adım adım yaklaşırken Sincan Belediyesi, öğrencilerin yeterliliklerini ölçmeleri için ilçedeki tüm ortaokullarda ikinci kez LGS deneme sınavı düzenlendi. İlki geçen dönem gerçekleştirilen sınava 7 bin 900 öğrenci katıldı.

Öğrenciler; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik sorularına yanıt verdi. Sınav öncesi kendilerini ölçme fırsatı yakalayan öğrenciler Sincan Belediyesine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanındayız. LGS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdik. Amacımız gençlerimizin bu maratonda başarıyı yakalamalarına katkı sağlamak. Hepsine LGS sınavında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.