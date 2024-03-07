9. Yüksek İnsanî Değerler Ödülleri Sahiplerini Buldu



Spor, güncel, finans, edebiyat, eğitim ve bilim alanlarında iz bırakan, fayda sağlayan, değer yaratan başarılara yönelik sunulan Yüksek İnsani Değerler (YİDER) ödülleri bu yıl Adil Mardinoğlu, Mete Gazoz, Özlem Denizmen, Sami Özey, Tuba Dumlu Güler, Ayçin Kantoğlu, Meral Olcay ve Yavuz Bülent Bakiler’e verildi.

Dünyada bencillik ve narsisizm salgını olduğuna, sadece kendi çıkarı için çalışan bir insan tipi yüceltildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bir kişinin sadece kendisi için çalışmasının kötücül olması için yeterli olduğunu söyledi. Tarhan: “Dünyada eğer iyilik artmazsa dünya kötüye gidiyor. İyilik ile kötülüğün entropik ilişkisi var.” İfadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi, Adalet, Dürüstlük, Şefkat ve Merhamet, Şeffaflık, Cesaret, Empati ve Sorumluluk, Güven ve Sadakat, Utanma, Alçakgönüllülük, Yardımlaşma, Helalleşme, Selamlaşma, İçtenlik, Bağışlama, Cömertlik, Fedakârlık, Minnettarlık, Çoğulculuk, Katılımcılık, Özgürlükçülük, Hesap Verebilirlik, Uzlaşmacılık, Yenilikçilik, Vefa gibi 24 altın değeri yaşatmak amacıyla her sene Üsküdar Üniversitesi Seçici Kurulu’nun değer gördüğü kişi ve kurumlara “Yüksek İnsani Değerler Ödülleri” ni takdim ediyor.

Bu yılki Üsküdar Üniversitesi 9. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri Töreni, Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Bu yılki ödüller; kronik hastalıklar, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar için yenilikçi ilaç ve erken tanı sistemleri üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, tüm dünyanın tepkisini çeken Filistin’deki insanlık dramı ve katliama karşı, herhangi bir çıkar gözetmeksizin 'Bir çocuğun gözlerinden bakarak' bu örgütlü kötülüğün görülmesi gerekliliğinin altını çizen Ayçin Kantoğlu, sadece hayvan sevgisiyle başlayan yolculuğunda binlerce sahipsiz hayvana dokunan, ‘gönüllülük’ çizgisinden ayrılmadan milyonlarca insana örnek olan Yedikule Hayvan Barınağı Kurucusu ve Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay, gönül verdiği okçuluk sporunda kendinizi geliştirmek için gösterdiği azim ve çabanın karşılığını alarak, azmin başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan milli sporcumuz Mete Gazoz, insanların finansal açıdan mutlu ve huzurlu olması, bireysel para yönetimi bilgisinin artması, kişilerin parayı yönetmeyi öğrenerek ailesine ve ülkesine tasarruf ettirebilen bireylere dönüşmesi için finansal okur yazarlık seferberliği başlatan Özlem Denizmen, halkı bilgilendirme amaçlı yazılar ve programlar yapan, Dostlar Divanı alanında önemli isimleri bir araya getirerek dostluğun kardeşliğin ve beraberliğin, yazdığı eserleri ile gerçek sevginin önemine dikkat çeken Sami Özey, öğrencilerini her şeyin önünde tutarak iyi bir eğitim almaları için çaba sarf eden, köy okulları ve köy okullarında okuyan öğrenciler için çalışmalar yapan ve okula gitmesine izin verilmeyen kız çocuklarının okuması için hassasiyet gösteren Fen Bilgisi Öğretmeni Tuba Dumlu Güler, büyük bir azimle hukuk fakültesini kazanmasının ardından avukatlık mesleğinin yanı sıra, birikimlerini yazdığı eserlerle yeni nesillere aktaran, bu aktarımı yaparken hem kaleme aldığı eserleriyle hem de medya organlarında yer alan yazı ve programlarıyla Türkçemizin doğru kullanımına dikkat çeken Yavuz Bülent Bakiler'e takdim edildi.

Prof. Dr. Nazife Güngör: “9 yıldır böyle bir ödüllendirme yapıyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör de “Bugün insanlığa dokunmaları, insanlığa, topluma değer katmaları ve model insan olmaları dolayısıyla aramızda olan saygıdeğer konuklarımıza ödül takdimi yapacağız. 9 yıldır böyle bir ödüllendirme yapıyoruz çünkü Üsküdar Üniversitesi biliyor ki üniversitelerin misyonu yalnızca eğitim öğretim ya da bilim üretmek değil, aynı zamanda toplumun birtakım duyarlılıklarına da dokunmaktır.” dedi.

Prof. Dr. Nazife Güngör, günümüz insanlarının gündemini oluşturan en önemli konulardan birinin değer yitimi, insani değer yitimi olduğunu da dile getirerek, “İnsanlık ne zamanki parayla tanışmaya başladı ve paranın ona güç verebileceğini anlamaya başladı, aklını, duygularını paraya yönlendirirken kendisinden uzaklaşmaya başladı. Amaç ve araç karmaşası ortaya çıktı. Amaç yerine aracı koydu, dolayısıyla da insanlık bir şekilde değer kaybına uğramaya başladı.” diye konuştu.

Prof. Dr. Tarhan: “Dünyada bencillik ve narsisizm salgını var”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan açılış konuşmasında, değerler üzerine vurgu yapmanın önemine işaret ederek, teknolojinin çok hızlı geliştiğini, bu gelişmenin insanlığın psikolojik sağlığına paralel gitmediğini, insanların mutluluk oranı ve psikolojik sağlık oranlarının tersine gittiğini dile getirdi.

Bütün dünyada değerlerin yıpranmasına bağlı olarak uyuşturucu kullanımı ve intiharların arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, depresyon, mutsuzluk ve boşanmaların da arttığını, dünyada bencillik ve narsisizm salgınının var olduğunu söyledi.

“Dünyada sadece kendi çıkarı için çalışan bir insan tipi yüceltiliyor”

“Dünyada sadece kendi çıkarı için çalışan bir insan tipi yüceltilmeye başlamıştır.” diyen Prof. Dr. Tarhan, modernizmin getirdiği rekabet içinde sadece kendisi için çalışan, kendi çıkarı için çalışan insan tipinin ideal tip olarak sunulduğunu, bunun olumsuz sonuçlarının da görülmeye başlandığını kaydetti.

İnsanlığın birikimi olan bazı değerlerin ikinci plana atıldığını dile getiren Prof. Dr. Tarhan, her insanın hayatında değer yargılarının olduğunu ifade etti.

“İnsanlara yanlış olan değer yargılarının yerine doğru değerlerini öğretmek”

Prof. Dr. Tarhan, “Psikolojide insanı duygu, düşünce ve davranış diye tanımlardık. Son yıllarda buna değerler de eklendi. 3. Nesil psikoterapiler başladı. Bu terapilerde de insanlara yanlış olan değer yargılarının yerine doğru değerlerini öğretmeye yönelik psikolojik sağlamlık eğitimleri kullanılmaya başlandı.” dedi.

Asırlardır süre gelerek oluşan değer yargılarının gençlere anlatılmasının sorumluluk olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Tarhan, rol model kişilerin değer aktarımında çok önemli olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Tarhan, topluma rol model olan kişilere ödüllerin sunulduğunu da ifade ederek, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde insanın kendini aşmasının en yüksek değer olarak görüldüğünü hatırlattı.

“İnsan sadece kendisi için çalışıyorsa bu kötücül olması için yeter”

“İnsan sadece kendisi için çalışıyorsa bu kötücül olması için yeter. Empati yapamaz. Yakın ilişki, yaşantı kuramaz ve yalnızlaşır. Sadece kendi çıkarına odaklı çalışan insan tipi yalnızlığın en büyük sebebidir. Bu tarz kişiler çoğaldı. İnsanın kendisini gerçekleştirmesi yetmiyor. Bir insan topluma faydalı olmuyorsa, insanlığa bir şey katmıyorsa, hayatının sonunda artıları daha çok olarak, dünyadaki misyonunu tamamlamış olarak gitmiyorsa ve bu tarz insanlar çoğalırsa insanlık kötüye gider.” şeklinde konuşmasına devam eden Prof. Dr. Tarhan, psikolojik sağlamlık ve değerler eğitiminin önemine de vurgu yaptı.

Prof. Dr. Tarhan, 24 karakter gücü ve 6 erdem var olduğunu da kaydederek, bunların evrensel bir birikim olduğunu, doğu bilgeliği ve Anadolu irfanından ve Mevlana’dan alınan bilgiler olduğunu anlattı.

“Aslında kötülük diye bir şey yok, iyiliğin olmaması vardır”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünyada eğer iyilik artmazsa dünya kötüye gidiyor. İyilik ile kötülüğün entropik ilişkisi var. Sıcaklık artmazsa nasıl soğukluk olur. Aslında soğukluk diye bir şey yoktur. Sıcağın olmaması vardır. Aslında karanlık diye bir şey yoktur. Aydınlığın olmaması vardı. Aslında kötülük diye bir şey yoktur. İyiliğin olmaması vardır.” dedi.

5 yıllık bir çalışmayla 19 modüllük Üsküdar Üniversitesi Yayınlarından Mutluluk Bilimi isimli bir kitap hazırladıklarını da kaydeden Prof. Dr. Tarhan, bunun değerler eğitiminin 9. Sınıf seviyesinde bilimsel metodolojiyle anlatılması olduğunu dile getirdi.

9. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri sahiplerini buldu…

Çevirmen-Yazar Ayçin Kantoğlu ödüllendirildi

Çevirmen yazar Ayçin Kantoğlu’na ödülü Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı tarafından verildi. Kantoğlu, ödülü Gazze’nin yanında hangi koşulda olursa olsun durmaya çalışan herkes adına aldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şiddet artık yeni doğanı yani insanlığın masumiyetini hedef almış durumda. Çocukların ikincil savaz zaiyatı olarak tanımlanmasını kabul etmeyeceğiz. Bununla ilgili 23 Aralık tarihinde ‘Dünya Şehit Çocuklar Günü’ olarak ilan edilmesi için imza kampanyasına başladı. Üniversitelerde ıslak imza kampanyası düzenlenmesi talebimiz var. 200 bin imza Türkiye’de 600 bin imza dünyada toplamak hedefimiz var. 600 bin imza ile UNICEF’in kapısını çalıp bizim çocuklarımızın neden diğer çocuklardan farklı muamele gördüğünü sormak istiyoruz.”

Küçük kızların kalbine dokunan Fen Bilgisi öğretmeni Tuba Dumlu Güler ödüle layık görüldü…

Fen Bilgisi Öğretmeni Tuba Dumlu Güler ödülü Prof. Dr. Nazife Güngör’den aldı. Güler,

“17 yıllık meslek hayatımın yaklaşık 10 yılı köy okullarında geçti. Coğrafyanın kader olmadığını, imkansızlıkların bahane olmayacağını hedefe ulaşmak için asla pes etmemek gerektiğini aşılamaya çalıştım. Biz küçücük çocukların kalbine dokunduğumuzu zannediyoruz ama o çocuk büyüyünce toplumun kalbine dokunuyor.” dedi.

Prof. Dr. Adil Mardinoğlu da ödül aldı

Prof. Dr. Adil Mardinoğlu’na ödülü Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk tarafından sunuldu. Mardinoğlu, “Birçok ödül aldım ama temel insanı değerlerin, bilimin ve bunlara bağlı değerlerin yüceltilmesi için motive edici bir ödüle layık görülmek gurur verici. Kendi adıma ve öğrencilerim adına teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Başarılı milli okçu Mete Gazoz’a insani değerler ödülü

Kampta olduğu için törene katılamayan Milli Okçu Mete Gazoz’un ödülünü iletilmek üzere Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel’e Üsküdar Üniversitesi MDBF Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci verdi. Mete Gazoz törene video göndererek, “2024 olimpiyat oyunları hazırlıkları için kamptayım, malum hedef büyük ve kaybedecek vakit yok. Beni bu değerli ödüle layık gören herkese teşekkür ederim.” dedi.

Özlem Denizmen ödülünü babası ile aldı

İş insanı ve Finansal Okuryazarlık Eğitmeni Özlem Denizmen’e ödülü ise babası Fethi Denizmen ile çıktığı sahnede Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından sunuldu. Konuşmasında, “Bu ödüllerle aslında bizim sorumluluklarımız artıyor, omuzlarımıza daha fazla yük biniyor. Başarının temeli aldığını daha fazlasıyla geri verebilmek olduğuna inanıyorum.” diyen Denizmen, “Ödülün değerini, anlamını yaşatmak için daha çok çalışacağıma söz veriyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Gazeteci Sami Özey’de ödüle layık görüldü

Gazeteci yazar Sami Özey’e ödülü de Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Zelka ile 25-26. Dönem milletvekili Reşat Petek tarafından verildi. Özey, “Beni Yüksek İnsani Değerler gibi çok üstün bir ödüle layık görmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Ödülü hem kendi adıma dostlar divanı üyeleri adına alıyorum.” dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Gazeteci Yazar Yavuz Bülent Bakiler’in ödülü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak tarafından Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin’e sunuldu.

Binlerce hayvana yuva oldu

Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu Meral Olcay’a da ödülü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından takdim edildi. Olcay konuşmasında şunları söyledi:

“Bu ödülü bana layık gördüğünüz için onur duydum gururlandım. Yolda kedi köpek gördüğümde yolumu değiştirirdim. Şimdi kaybettiğim 25 yılıma çok üzülüyorum, çünkü bilmediğim tanımadığım canlılardan korkuyormuşum. Kendimi sahipsiz hayvanlara adadım bunun manevi hazzı anlatılmaz yaşamak gerekir.”

Ödüller; Hisseden İnsan Heykeli ile ÇEKÜL Sertifikası

Törende ödül alanlara Hisseden İnsan Heykeli ile ÇEKÜL Sertifikası takdim edildi.

Tören Üsküdar Üniversitesi Televizyonu ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi