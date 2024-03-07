"Proje 2024’te 10 ilde 30 bin öğrenciye ulaşacak'

MAPFRE Grup tarafından kurulan toplumun refahına, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanan küresel bir vakıf olan Fundación MAPFRE, Türkiye’de MAPFRE Sigorta ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜVTÜRK ve Fundación MAPFRE iş birliğinde, “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında 2021 yılından beri sürdürülen “Şehrin Akıllı Çocukları” Projesi, her geçen gün daha fazla çocukla buluşuyor.

Proje kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı AR-GE ve Projeler Dairesi Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisi Şube Müdürü Mehmet Erdem Atılgan, TÜVTÜRK yetkilileri ile MAPFRE Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Belma Şahin Alçıcı Çankaya Arjantin İlkokulu’nu ziyaret ederek, Şehrin Akıllı Çocukları eğitimine katıldı ve çocuklarla bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı AR-GE ve Projeler Dairesi Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, 2021 yılından bu yana devam eden projeyle gelecek kuşaklarda trafik kuralları konusunda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. 600 okulda 91 bini aşkın öğrenciye ve 3 bini aşkın öğretmene ulaştıklarını belirten Abdulhakimoğulları, “Projeyi on binlerce öğrencimizle buluşturmanın yanı sıra, farkındalık oluşturmak için ailenin de önemli bir faktör olduğunun bilinciyle proje faaliyetlerimizi velilerimizi de kapsayacak şekilde düzenledik. Böylece projemiz kapsamında yaklaşık 183 bin velimize ulaştık.” dedi.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, “MAPFRE Sigorta olarak misyonu insanların yaşam kalitesini geliştirmek ve toplumun ilerlemesine katkıda bulunmak olan Fundación MAPFRE ile Türkiye’de bugüne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Değerli paydaşlarımızın iş birliğiyle devam eden “Şehrin Akıllı Çocukları” Projemizi öğrencilerin trafikte güvenli davranış geliştirmelerini ve geleceğin şehirlerine akıllı trafik çözümleri tasarlamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Proje kapsamında çocuklarımıza trafik işaretlerinin anlamları, emniyet kemerinin önemi ve trafikte kazaya sebep olabilecek dikkatsizlikler gibi birçok konuda eğitim veriyoruz. Şimdiye kadar binlerce öğretmenimizi projeye dahil ederek hem velilerimize hem de öğrencilerimize ulaştık. Amacımız yüksek bir trafik bilincine sahip gençlerden oluşan bir ekosistem yaratmak; özgün eğitim materyalleri ve farklı etkinliklerle bunun içselleştirilmesini sağlamak. Şu anda 10 ilde gerçekleştirdiğimiz projemize 2025 itibarıyla bazı farklı içerikler ve etkinlikler ekleyerek etki alanımızı genişletmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Trafik işaret ve levhalarının özel bir anlamı olduğunu bilmiyordum"

Arjantin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erva Karagöz, proje sayesinde trafik kurallarına ilişkin bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Ben trafik işaret levhalarının şekillerinin ve renklerinin farklı olmasının özel bir anlamı olduğunu bilmiyordum. Hatta üzerinde çarpı işareti olmadığı için, 'bisiklet giremez' levhasının tam tersi olduğunu zannediyordum. Meğerse daire şeklinde olan işaretler yasaklama anlamına geliyormuş. Teknoloji her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Teknoloji ve bilinçli insanlar sayesinde gelecekte trafik güvenliği artacak, artık araçlar ve yollar da daha güvenli olacak, kazalar azalacak ve hepimiz daha mutlu olacağız" dedi.

4. sınıf öğrencisi Salih Kaan Dalda ise trafik güvenliğine ilişkin etkinliklerin de yer aldığı derslerin içerikleri hakkında, "Tematik kartların hepsinde oyun, bulmaca ve yarışma gibi bizim çok hoşumuza giden etkinlikler var. Etkinliklerin hepsi çok eğlenceli, bu sebeple trafik güvenliği derslerimiz çok keyifli hale geldi" şeklinde konuştu.

Proje 2024’te 10 ilde 30 bin öğrenciye ulaşacak

Proje kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğin Akıllı Şehirlerini Akıllı Çocuklar Kuracak” etkinlikleri çerçevesinde “Akıllı Şehir Maketi” uygulaması da çocukların yaratıcılıkları ve trafik bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin almış oldukları eğitimle beraber hayal ettikleri akıllı şehirleri de geliştirmelerini sağlayan maket sergisi, bugüne dek 126 okulda düzenlendi ve 4.286 adet maket bu sergilerde yer aldı. Proje ile önümüzdeki eğitim öğretim yılında Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Konya, Malatya, Mersin, Samsun ve Siirt olmak üzere 10 ilde, 200 okulda, 30 bin öğrenciye daha ulaşılması hedefleniyor.

MAPFRE Sigorta Hakkında:

MAPFRE Sigorta, ödenmiş sermayesi ve özkaynak büyüklüğü ile Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alıyor. İspanya’nın en büyük sigorta grubu olan MAPFRE, Avrupa ve Amerika olmak üzere beş kıtada 100’den fazla ülkede sigorta, reasürans, asistans ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor. Tüm sigorta branşlarını kapsayan, zengin bir ürün portföyüne sahip MAPFRE Sigorta, müşterilerinin her türlü hizmet ihtiyacının karşılanması ve mal varlıklarının güvencesi için özel olarak geliştirilmiş rekabetçi çözümler sunmanın yanı sıra yatırım ve emeklilik fon yönetim faaliyetlerinde de bulunmaktadır. MAPFRE Grup bünyesinde 37 binden fazla çalışan, dünya çapında 5 bin üzeri ofisle 37 milyon müşteriye hizmet veriyor.