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Eyüpsultan’a Tanzim Satış Mağazası

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşların talepleri ve beklentileri doğrultusunda sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek önemli bir proje üzerinde çalışıyor ve hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Eyüpsultan’a Tanzim Satış Mağazası mask


Başkan Deniz Köken’in yeni dönem projeleri arasında yer alan Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Mağazası ile Eyüpsultanlılar kaliteli, hesaplı ve güvenilir her türlü gıda ürününü kolaylıkla temin edebilecek.

Alibeyköy bölgesinde açılacak olan Tanzim Satış Mağazası ile üreticiden alınacak olan ürünler doğrudan tüketiciyle buluşacak. Böylece hem üreten çiftçilerimiz kazanacak hem de Eyüpsultanlılar kaliteli, sağlıklı ve ekonomik sebze ve meyveleri temin edebilecek.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SATIŞ


Eyüpsultan Belediyesi’nin Odayeri’ndeki seralarında üretilen ürünlerin de Tanzim Satış Mağazasında yer alacağını söyleyen Başkan Deniz Köken, “Bizim yedi köyümüz var. Bu köylerimizde vatandaşlarımız tarafından üretilen ürünleri ve sayısını arttıracağımız seralarımızda yetiştirdiğimiz ürünleri Tanzim Satış Mağazamızda vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ayrıca Anadolu Coğrafyasının farklı yörelerinden, nakliyesini biz üstlenmek suretiyle getireceğimiz ürünler de mağazamızın raflarındaki yerini alacak. Herkes rahat hizmet alabilsin diye lokasyon olarak en uygun yer olan Alibeyköy bölgesini seçtik. Vatandaşlarımız mağazamıza sahip çıkarlarsa daha da büyütebiliriz” dedi.

# Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Tanzim Satış Mağazası, her, VAR, ile

07 Mar 2024 - 02:04 İstanbul- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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