2 ADET OT BİÇME EKİPMANI (YOL DIŞI) VE UNİVERSAL EKİPMAN TAŞIMA KOLU

ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ-AKKÖPRÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2 Adet Ot Biçme Ekipmanı (Yol Dışı) ve Universal Ekipman Taşıma Kolu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/286961

1-İdarenin a) Adı : ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ-AKKÖPRÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:8 06070 Akköprü YENİMAHALLE/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3123039600 - 3123847264 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2 Adet Ot Biçme Ekipmanı (Yol Dışı) ve Universal Ekipman Taşıma Kolu b) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunan devlet ve il yolları ile otoyollarında, bakım hizmetlerin de kullanılacak 2 adet Ot biçme ekipmanı (yol dışı) ve üniversal ekipman taşıma kolu satın alınması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü / ANKARA) sahasıdır. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 takvim günü içerisinde, tek partide teslimat yapılacaktır. Kısmi teslimat kabul edilmeyecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gündür.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları Atölye Müdürlüğü 211 nolu Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1-Yerli imalatçılar için Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi,

2-İsteklinin kayıtlı olduğu oda tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3-İmalat Yeterlik Belgesi,

4-Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün deneyim belgesi,

5-Yabancı imalatçılar için kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı belgelerinden biri,

İstekliler, yukarıdaki belgelerden birini ihalede beyan edeceklerdir.

İstekliler, Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilci olarak ihaleye katılacaklarsa, Yetkili Satıcılık (Temsilcilik)" belgesi ile birlikte ihale dokümanında istenilen imalatçıya ait olan tüm belgeleri de (Sanayi Sicil belgesi, İmalatçı belgesi, CE uygunluk beyanı, Teknik dokümanlar) ihalede beyan edeceklerdir. 4.3.3. 4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: 1) İstekliler teklif edilen birimlerin (yol dışı ot biçme ekipmanı ve universal ekipman taşıma kolunun) CE uygunluk işaretine sahip olduğunu gösteren belge ve dökümanlar (CE uygunluk beyanı veya teklif edilen model için hazırlanan CE dosyası veya Uygunluk Değerlendirme kuruluşunun CE onayı) ihalede beyan edeceklerdir. 4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: a) Yerli imalatçılar,Ot biçme ekipmanı (yol dışı) ve universal ekipman taşıma kolunu kapsayan Sanayi Genel Müdürlüğünden alınmış Sanayi Sicil Belgesini,

b) Yabancı imalatçılar ise kendi ülkeleri mevzuatına göre düzenlenmiş Ot Biçme Ekipmanı (yol dışı) ve Universal Ekipman Taşıma Kolunu kapsayan imalatçılığını gösterir imalatçı Belgesini ihalede beyan edeceklerdir. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teklif edilen Ot Biçme Ekipmanı (Yol Dışı) ve Universal Ekipman taşıma kolunun Teknik Şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (Broşür veya katalog) ihalede beyan edeceklerdir. Teknik Dokümanlar Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterleri arasında yer alacak ve teknik değerlendirmeye esas olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Yol bakım onarımında kullanılan hidrolik tahrikli ekipman veya üst yapı imalatçılığı/satıcılığı.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir



