T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/78 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/78 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Pursaklar İlçe, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, 363 Ada, 4 Parsel, SATILACAKTIR.

Ana Taşınmaz Özel ...

Adresi : Sirkeli Yeşilova Mahallesi, Topraklık Caddesi,363 Ada 4 Parsel Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü : 1.000 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Konut alanı lejantlı sahada kalmakta olup ayrık nizam Taks:0.30,Kaks:0.90, Hmax=9.50mt ve 3 katta müsaadeli (Bodrum kat hariç)

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesinin 02.02.2015 tarih ve 2015/105 E. Dosyasından ihtiyati tedbir şerhi vardır. Mahkeme cevabı yazısında cebri icra satışına engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 12:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Pursaklar İlçe, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, 521 Ada, 7 Parsel, SATILACAKTIR.

Ana Taşınmaz Özell ...

Adresi : Sirkeli Yeşilova Mahallesi, Köroğlu Caddesi Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü : 1.000 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Konut alanı lejantlı sahada kalmakta olup ayrık nizam,Taks:0.30,Kaks:0.90, Hmax=9.50mt ve 3 katta müsaadeli(Bodrum kat hariç)

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesinin 02.02.2015 tarih ve 2015/105 E. Dosyasından ihtiyati tedbir şerhi vardır. Mahkeme cevabı yazısında cebri icra satışına engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:32

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Pursaklar İlçe, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, 524 Ada, 5 Parsel, SATILACAKTIR. Ana Taşınmaz Özell ...

Adresi : Sirkeli Yeşilova Mahallesi, Köroğlu Caddesi Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü : 1.224 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Konut alanı lejantlı sahada kalmakta olup ayrık nizam Taks:0.30,Kaks:0.90, Hmax=9.50mt ve 3 katta müsaadeli

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesinin 02.02.2015 tarih ve 2015/105 E. Dosyasından ihtiyati tedbir şerhi vardır. Mahkeme cevabı yazısında cebri icra satışına engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:42

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Pursaklar İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 778 Ada, 6 Parsel, SATILACAKTIR. Ana Taşınmaz Özel ...

Adresi : Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Yeşilyurt Mah. Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü : 756 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Konut alanı lejantlı sahada kalmakta olup ayrık nizam,Taks:0.30,Kaks:0.60, Hmax=6.50mt ve 2 katta müsaadeli(Bodrum kat hariç)

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesinin 02.02.2015 tarih ve 2015/105 E. Dosyasından ihtiyati tedbir şerhi vardır. Mahkeme cevabı yazısında cebri icra satışına engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.