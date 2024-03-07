T.C. ANKARA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/417 Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2022/1037

Katılan Ali Mahir BAŞARIR'ın şikayeti üzerine sanık Murat HORUZ hakkında " Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret " suçundan yapılan yargılama sonucunda Mahkememizin 2022/417 esas, 2022/1037 karar ve29/11/2022 tarihli kararında özetle;

“ 1-)Sanık Murat HORUZ hakkında Hakaret suçundan eylemine uyan TCK'nun 125/3-a maddesi gereğince 7.080,00 TL adli para cezasına çevrilmesine ve sanığın sabıka durumu göz önüne alınarak CMK 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

2-) 9.200,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan tarafa verilmesine.

3-) "6,50 TL yargılama gideri ile birlikte kararın kesinleşmesi için sarf edilecek olan yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına" karar verilmiştir.

Mahkeme gerekçeli kararı tüm araştırma ve uğraşılara rağmen sanık Murat HORUZ'a tebliğ edilememiştir.

a-) Mahkememiz gerekçeli kararının yukarıda belirtilen hüküm kısmı özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi uyarınca yurt genelinde yayım yapan ve tirajı 50.000 altı olan gazetede ve yerel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE

b-) Gerekçeli kararın Hüküm fıkrası özetinin gazetede ilan edildiği tarihtenitibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren de 7 günlük yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği İLAN OLUNUR.

SANIK : Murat HORUZ (İdris ve Ayşe oğlu, 15/05/1970 Devrek doğumlu, 20780767962 TC. Kimlik nolu)