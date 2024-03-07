T.C. ANKARA 8. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/74 Esas

8. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/74 esas sayılı dosyasında karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık MAIA BAKURADZE'nin cezalandırılması talebi ile iş bu dava açılmış olup, tarafınıza tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından, duruşmaya gelmediğiniz takdirde CMK'nın 195. ve İİK'nın 349. maddeleri uyarınca yokluğunuzda 07/05/2024 tarihinde, saat 09:30'a duruşma yapılacağı ilanen tebliğ olunur.