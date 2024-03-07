- Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 8. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/74 Esas8. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN Mahkememizin 2023/74 esas sayılı dosyasında karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık MAIA BAKURAD...

T.C. ANKARA 8. İCRA CEZA MAHKEMESİ mask

DOSYA NO : 2023/74 Esas

8. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN
Mahkememizin 2023/74 esas sayılı dosyasında karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık MAIA BAKURADZE'nin cezalandırılması talebi ile iş bu dava açılmış olup, tarafınıza tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından, duruşmaya gelmediğiniz takdirde CMK'nın 195. ve İİK'nın 349. maddeleri uyarınca yokluğunuzda 07/05/2024 tarihinde, saat 09:30'a duruşma yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01996035

07 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL