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O isim Kızıl Goncalar'a dahil oldu!

En son Yasak Elma dizisinde rol alan yetenekli oyuncu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna katıldı. Doğu, dizide Ayza karakterine hayat verecek.

O isim Kızıl Goncalar'a dahil oldu! mask
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Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Tuzak, Selen Öztürk, Şerif Erol ve Duygu Sarışın'ın bulunduğu Kızıl Goncalar dizisi kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Yasak Elma dizisinde izlediğimiz Melisa Doğu, son eklenen isimler arasında.

O isim Kızıl Goncalar'a dahil oldu!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstlendiği ve senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı dizide Melisa Doğu, Ayza karakterine hayat verecek. Doğu, dizide tarikat tarafından yeni bir üye olarak sunulacak ve oğlu Affan ile birlikte ekibe katılacak. Affan karakterini canlandıracak oyuncu henüz belirlenmedi.

Melisa Doğu, 6 sezon boyunca Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın annesi Asuman karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu, Yasak Elma'nın final yapmasının ardından da Kopuk dizisinde rol almıştı.

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06 Mar 2024 - 22:01 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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