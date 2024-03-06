Damada ateş etmek isterken, yeğenini vurdu

Olay, saat 19.15 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sevgi Şen, iki yıldır evli olduğu eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti. Bunun üzerine Selim Şen, eşini almak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen’i vurdu. Genç kadın kanlar içerisinde yığılırken silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna saçmalar isabet eden Sevgi Şen, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Ali G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.