Ankara'da 'köpeğe ekmek verme' kavgası

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı İvedik Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1418'inci sokakta bulunan bir işyerinin tel örgülü bahçesinde 'köpeklere ekmek verilmesi' nedeniyle komşu iki esnaf R.C.D. ve Erdinç Ç. arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında iş yerinden pompalı tüfeği alan R.C.D., rastgele ateş açtı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan Mustafa Demir ile Erdinç Ç., saçmaların isabet etmesiyle yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Erdinç Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli R.C.D., suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Demir’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma sürdürülüyor.