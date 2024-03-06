Dilber'e 1 Milyonluk teklif!

İnci Taneleri dizisi ile aniden ün kazanan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına, dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Bu ambargo yüzünden, şarkıcı Erkal Sonel'in gelen 1 milyon TL'lik düet teklifini reddettiği öğrenildi.

Konu hakkında Durak Medya'ya açıklamalarda bulunan ses sanatçısı Mustafa Sezgin, Erkal Sonel'e "Dilber" şarkısı için teklifte bulunduğunu ancak dizi yapımcısının ambargo koyması nedeniyle red cevabı aldığını belirtti. Sezgin, son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklifte bulunduğunu ancak red cevabı almanın üzücü olduğunu ifade etti.

Sezgin "Dilber şarkısını okumak ve Erkal Sonel ile düet yapmak istediğimizi şarkıcının menajerine ilettik. Ama ne yazık ki şarkıya dizi yapımcısı ambargo koymuş. Hiç bir şekilde başka bir projede kullanılmayacağını, dizi bitene kadar bu yasağın devam edeceği bize söylendi. 1 milyon TL'lik teklifimize rağmen kabul etmediler. Bizde başka şarkı seçmek zorunda kaldık" dedi.