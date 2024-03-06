- Gündem

Dilber'e 1 Milyonluk teklif!

Kanal D'de gösterilen ve Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" adlı dizinin popüler hale gelmesiyle birlikte "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısı da dikkat çekmişti. Ancak, dizi yapımcısı tarafından şarkıya ambargo konulduğu ortaya çıktı.

Dilber'e 1 Milyonluk teklif! mask

İnci Taneleri dizisi ile aniden ün kazanan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına, dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Bu ambargo yüzünden, şarkıcı Erkal Sonel'in gelen 1 milyon TL'lik düet teklifini reddettiği öğrenildi.

Konu hakkında Durak Medya'ya açıklamalarda bulunan ses sanatçısı Mustafa Sezgin, Erkal Sonel'e "Dilber" şarkısı için teklifte bulunduğunu ancak dizi yapımcısının ambargo koyması nedeniyle red cevabı aldığını belirtti. Sezgin, son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklifte bulunduğunu ancak red cevabı almanın üzücü olduğunu ifade etti.

Sezgin "Dilber şarkısını okumak ve Erkal Sonel ile düet yapmak istediğimizi şarkıcının menajerine ilettik. Ama ne yazık ki şarkıya dizi yapımcısı ambargo koymuş. Hiç bir şekilde başka bir projede kullanılmayacağını, dizi bitene kadar bu yasağın devam edeceği bize söylendi. 1 milyon TL'lik teklifimize rağmen kabul etmediler. Bizde başka şarkı seçmek zorunda kaldık" dedi.

# dilber, Kanal D, inci taneleri, erkan sonel, mustafa sezgin, ile, bir, için, son, devam, ifade, etti

06 Mar 2024 - 20:48 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL