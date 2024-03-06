‘Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede yılın 365 günü operasyonların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışından terör bataklıklarını da yavaş yavaş kurutuyoruz. Birilerinin bölücü örgüte Suriye’de ‘teröristan’ kurdurma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırttık, attık. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan, kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız” dedi.

Alanı dolduran yaklaşık 65 bin kişiye seslenen Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile birlikte AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları ve 10’u ilçe, 9’u belde, 20 belediye başkan adayına destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meydanda ‘Ne kadar Gakkoş var?’ diye sordum. 65 bin kişi var dediler. 65 bin Gakkoş’un olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır. Evelallah Gakkoşlar kazanır. Elazığ’a geçen sene 1 Nisan’da gelmiştim. Hem deprem konutlarının temelini atmış hem de önceki afet konutlarının kuralarını çekmiştik. Akşamında da depremzede kardeşlerimizle iftar açmıştık. Bu vesileyle 6 Şubat ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yadediyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaklaşık 11 ay sonra Elazığ’da bulunmanın, sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Öncelikle Gakkoşlara şükran borcumuzu ödemek isterim. Elazığ, mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’na milletvekilliğinde yüzde 56, Cumhurbaşkanlığında ise şahsımıza yüzde 67,2 oranında destek verdi. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla Gakkoşlar bir kez daha bu kardeşinin yanında yer aldı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğiniz, ahde vefanız için Rabbim sizlerden razı olsun. Gakkoşlar sevdi mi tam sever” diye konuştu.

‘GİRİLEMEZ DENİLEN NE KADAR YER VARSA HEPSİNE GİRDİK’

Elazığ’ın kendilerinden desteğini esirgemediği sürece kimsenin bileklerini bükemeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden aldığımız güçle, ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz, dar. Bunların inlerine giriyor muyuz? Gabar’da, Tendürek’te girdik mi? Bundan sonra da gireceğiz. Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilemez. Sınırlarımız içinde veya dışında nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle, çatışmalarla, karakol ve köy baskınlarıyla anılan yerlerde hamdolsun artık huzur ve güven hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarımızda, Cudi’de, yaylarımızda bugün ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden turistler korkusuzca geziyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik” ifadelerini kullandı.

‘BİRİLERİNİN SURİYE’DE ‘TERÖRİSTAN’ KURDURMA HAYALLERİ VARDI’

Terörle mücadelede yılın 365 günü operasyonların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışında terör bataklıklarını da yavaş yavaş kurutuyoruz. Birilerinin bölücü örgüte Suriye’de ‘teröristan’ kurdurma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırttık attık. Aynı şekilde Irak’taki operasyonlarımızda hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Allah’ın izniyle orada güzel neticeler alacağız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız. Batılı efendilerin güvenip topraklarımıza göz dikip, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Elazığ, terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor. Elazığlı vatan evlatları canları ve kanları pahasına karşı bölücü alçaklara karşı yıllarca kahramanca mücadele etti. Can verdiler ama canlarından aziz bildikleri cennet vatanımıza alçakları uğratmadılar. Türkiye üzerine ameliyat yapılmasına müsaade etmediler. Elazığlı yiğitlere ve emanetlerine olan minnet borcumuzu inşallah terörü sonsuza dek bitirerek ödeyeceğiz. Türkiye terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar kararlı azimli ve dirayetlidir. Her zaman söylüyoruz. Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizi huzur ve emniyetiyse bizim kimseyi gözümüz görmez. Buradan bir kez daha Elazığ’a iradesine istikbal ve istiklaline sahip çıktığı için teşekkür ediyorum” dedi.

‘2028’DE KAAN’I SAVAŞ UÇAĞI FİLOMUZA DAHİL ETMEYE BAŞLIYORUZ’

Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomide, savunma sanayiinde, ihracatta, istihdamda, üretimde, çevre ve şehircilikte hamdolsun sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5’inci nesil savaş uçağımız ‘KAAN’ gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP ya? Nerede diğerleri? İnşallah 2028 yılında ‘KAAN’ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız ve Elazığ’ı da etkileyen depremlere, bölgemizdeki çatışmalara rağmen 2023 yılında Türkiye yüzde 4,5 büyüdü. Milli gelirimiz 1 trilyon barajını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. İhracatımız düzenli bir şekilde artmaya, cari açığımız istikrarlı bir şekilde iyileşmeye devam ediyor. Buraya Malatya’dan geliyoruz. Malatya gümbür gümbür 31 Mart’a hazırlanıyor. İstihdam konusunda da hamdolsun güzel bir yerdeyiz. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam, dirençli ve güçlü. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığıdır. Kovid salgını ve ardından Rusya- Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Bugün Avrupa’sından Amerika’sına kadar enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor, çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Dahası dünyanın genel gidişatı da bu süreci oldukça zorlaştırmakta. Türkiye olarak amacımız, üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız. Nasıl daha önce enflasyonu uzun yıllar tek haneli rakamlarda tuttuysak aynısını yine başaracağız. Tüm bunları söylerken elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini görüyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek adımları attık, atıyoruz. Sene başından önce her bir emeklimize 5’er bin lira ödeme yaptık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaş zam oranlarına yüzde 12 ilave artış yaparak memur emeklilerimizle aynı seviyeye getirdik. Tüm emeklilerimiz 2024 ilk 6 ay için yüzde 49,25 zam almış oldu. En düşük emekli aylığını ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardık. İlk kez bizim uyguladığımız bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Sadece bu iyileştirmeler için kullandığımız ilave kaynak 300 milyar lirayı buldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasınız yapacağız” dedi.

‘BİZ MUHALEFET GİBİ HAYAL TACİRİ DEĞİLİZ’

Emeklilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Emeklilerimizin şunu bilmesini isterim; biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar insanımıza karşı hep dürüst olduk. Hasbi ve harbi davrandık. Gönül diliyle açık yüreklilikle konuştuk. İnşallah el ele verecek ve sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki birliğimizi beraberliğimiz muhafaza edelim. Gerisi Allah’ın izniyle kolaydır. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak tek gayemiz sizlere hizmettir. Ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi geliştirmenin, vatandaşımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın derdindeyiz. Belediyelerde her biri şanla şerefle 30 yıllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda ise daha önce hayal edilmeyen nice yatırımı eseri, projeyi ülkemize kazandırdık. Ülkemizin eksiklerini gidermekle kalmadık. Her alanda Türkiye’yi tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Rakiplerimiz son 21 yılı bizi engellemekle yatırımlara kara çalmakla geçirdi. Bizim ak dediğimize kara diyerek, mahkeme kapılarında nöbet tutarak yıllarını harcadılar, sorumlu siyaset nedir, nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. ‘Armut piş ağzıma düş’ anlayışının getirdiği tembellikten kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Bugün de aynı tavrı sergiliyor. Aynı iş bilmezlikle günlerini geçiriyorlar. Deprem başta olmak üzere ülkenin onca derdi varken, bölücü örgütün güdümünde hareket edenlerle, kapalı kapılar arkasında arsa pazarlığı yapar gibi belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği pazarlığı yapıyorlar. Şahsi kariyerleri dışında, kendi çıkarları dışında, rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Öyle bir hale geldiler ki, millet adeta pembe dizi izler gibi bunların kavgalarını, ayak oyunlarını birbirleri hakkındaki atıp tutmaları izliyor. Güya siyaset yapmaya yeltendiklerinde de tıpkı bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi, vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz artık CHP’nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz.”

Kendi gündemlerinde sadece hizmet olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim gündemimizde depremin yaralarını sarmak var, ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var. Bizim gündemimizde Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek var. Gerisi bizim nezdimizde hükümsüzdür. Eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla Elazığ’a 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 243 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda şehrimize 6 bin 677 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. 18 bin 400 kişi kapasiteli Atatürk stadyumuyla birlikte 44 spor tesisi yaptık. Uluslararası İpekyolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi’ni kurduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta bin 38 yataklı Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile birlikte 9’u hastaneden oluşan 45 sağlık tesisinin yapımını tamamladık. Şimdi de Fırat Üniversitemize 800 yataklı bir hastane yapmak için çalışmalara başladık. Ayrıca 150 yataklı Palu Devlet Hastanesi başta olmak üzere 4 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla deprem konutları dahil 33 bin 796 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 bin 615 konutun yapımına devam ediyoruz. Depremlerin yol açtığı yıkımların ardından 3 bin 575 adedi ahırlı köy evi olmak üzere toplam 30 bin 112 konutun da yapımına başladık. Bunlardan 25 bin 399’unu bitirdik. Şubat ayı içerisinde 2 bin 255 konutumuzun kuralarını çektik, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 22 bin 512 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ayrıca söz verdiğimiz 7 millet bahçesinden 6’sını tamamladık. 33 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 365 kilometreye çıkardık. Toplam 51 adet köprü inşa ettik. Pertek köprüsü proje ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. Malatya- Elazığ ve Elazığ- Diyarbakır hızlı tren projelerimizin etüt ve proje çalışmalarına devam ediyoruz. Elazığ’a 26 baraj, 14 sulama tesisi, 3 yeraltı depolama tesisi, 53 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması projesi ve 8 hidroelektrik santrali kazandırdık. 3 barajın ise yapımı sürüyor. İstihdamı desteklemek için Elazığlı işverenlere 2 milyar tutarında prim desteği verdik. Enerjide, Akçakiraz, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, merkez, Palu, Sarıcan ve Sivrice’ye doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Keban’a doğalgaz arzını sağlayacağız. Beraber bunları yapacağız. Belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum.”