Estetiklerini sayarken yoruldu!

Anastasia Pokreshchuk, Dünya'nın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan model olarak tanınıyor. Katıldığı YouTube programında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. En son kalça operasyonu geçirdiği için oturmakta zorlanan model, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm işlemleri detaylı bir şekilde anlattı.

Anastasia, 4 yıl önce ameliyat olmaya başladığını belirtti ve elmacık kemiklerine olan ilgisini şu şekilde dile getirdi: "Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum. Benim için ameliyatlar acı verici bir deneyim değil. Bu tür durumlarda oldukça sakin kalıyorum. Ameliyat sonrası uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra hemen dans etmeye ve zıplamaya başlıyorum. Bu benim için sorun değil. Türkiye'de ameliyat olmayı tercih ediyorum çünkü buradaki hastane hizmetlerinin kalitesi çok yüksek ve son derece profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra fiyatlar da oldukça uygun."

Tüm geçirdiği işlemleri sıralayan model, "Göğüs, kalça ameliyatları, liposakşın, six pack ve bişektomi operasyonları yaptırdım. Gelecekte de ameliyat olmayı düşünüyorum. Yaşlanmaya başladım. 35 yaşındayım ve gençlik yıllarım geride kaldı. Genç görünmek için gerginleştirme işlemleri yaptıracağım. Ancak hemen ameliyat olma baskım yok. Sadece belirli sebeplerim olduğunda ameliyat oluyorum. Göğüslerim küçüktü ve birden fazla ameliyat gerekti. Kalça estetiği için de benzer bir durum geçerli. İlk operasyondan sonra 12 kilo verdiğim için ikinci operasyonu geçirdim. Cildim sarktığı için lifting gerekiyordu. Son olarak, kalça ameliyatı oldum ve bir süre oturamayacağım. 1 ay boyunca pansuman yapılacak, ancak sonuçlar harika olacak" şeklinde konuştu.