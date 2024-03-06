TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta Isparta 32'ye 2-0 üstünlük kuran Amed Sportif Faaliyetler, puanını 59'a yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.
Ligin 29. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|27
|20
|3
|4
|63
|24
|39
|63
|2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR
|28
|18
|5
|5
|45
|29
|16
|59
|3.BUCASPOR 1928
|27
|15
|9
|3
|37
|15
|22
|54
|4.1461 TRABZON FK
|27
|15
|6
|6
|50
|27
|23
|51
|5. YENİ MERSİN İDMANYURDU
|28
|14
|9
|5
|40
|21
|19
|51
|6.ANKARASPOR
|28
|13
|9
|6
|37
|25
|12
|48
|7.DİYARBEKİRSPOR
|27
|11
|7
|9
|30
|25
|5
|40
|8. ANKARA DEMİRSPOR
|27
|12
|3
|12
|33
|31
|2
|39
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|27
|11
|4
|12
|32
|28
|4
|37
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|28
|9
|9
|10
|27
|26
|1
|36
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|27
|8
|9
|10
|17
|26
|-9
|33
|12.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|28
|10
|6
|12
|33
|44
|-11
|33
|13.KIRKLARELİSPOR
|28
|8
|9
|11
|22
|33
|-11
|33
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|28
|7
|9
|12
|20
|29
|-9
|30
|15.ALTINORDU
|27
|6
|10
|11
|28
|28
|0
|28
|16. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|27
|6
|7
|14
|27
|45
|-18
|22
|17.KIRŞEHİR FUTBOL
|28
|5
|6
|17
|26
|54
|-28
|21
|18.BURSASPOR
|27
|4
|7
|16
|18
|45
|-27
|16
|19.ADIYAMAN FK
|28
|3
|5
|20
|17
|47
|-30
|14
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|17
|8
|2
|52
|18
|34
|59
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|27
|17
|7
|3
|45
|22
|23
|58
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|27
|16
|7
|4
|42
|20
|22
|55
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|28
|15
|7
|6
|40
|24
|16
|52
|5.İSKENDERUNSPOR
|27
|15
|3
|9
|51
|36
|15
|48
|6.MENEMEN FK
|28
|14
|6
|8
|44
|34
|10
|48
|7.ISPARTA 32
|28
|15
|1
|12
|33
|33
|0
|46
|8.KARAMAN FK
|27
|10
|8
|9
|31
|31
|0
|38
|9.İNEGÖLSPOR
|27
|10
|7
|10
|38
|35
|3
|37
|10.SOMASPOR
|27
|10
|7
|10
|30
|32
|-2
|37
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|28
|9
|8
|11
|21
|22
|-1
|35
|12.FETHİYESPOR
|27
|8
|11
|8
|32
|34
|-2
|35
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|28
|10
|4
|14
|17
|26
|-9
|34
|14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|28
|7
|9
|12
|33
|48
|-15
|30
|15.SARIYER
|28
|7
|7
|14
|33
|41
|-8
|28
|16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|28
|6
|9
|13
|31
|36
|-5
|27
|17. BELEDİYE DERİNCESPOR
|27
|6
|7
|14
|24
|29
|-5
|25
|18.DENİZLİSPOR
|28
|6
|6
|16
|27
|42
|-15
|24
|19.UŞAKSPOR
|27
|1
|2
|24
|10
|71
|-61
|5
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.