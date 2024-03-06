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TFF 2. Lig'de görünüm

Ligde 29. hafta müsabakaları tamamlandı. Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de görünüm mask

TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Isparta 32'ye 2-0 üstünlük kuran Amed Sportif Faaliyetler, puanını 59'a yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligin 29. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR27203463243963
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR28185545291659
3.BUCASPOR 192827159337152254
4.1461 TRABZON FK27156650272351
5. YENİ MERSİN İDMANYURDU28149540211951
6.ANKARASPOR28139637251248
7.DİYARBEKİRSPOR2711793025540
8. ANKARA DEMİRSPOR27123123331239
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI27114123228437
10.KARACABEY BELEDİYESPOR2899102726136
11.HES İLAÇ AFYONSPOR2789101726-933
12.NAZİLLİ BELEDİYESPOR28106123344-1133
13.KIRKLARELİSPOR2889112233-1133
14.SERİK BELEDİYESPOR2879122029-930
15.ALTINORDU27610112828028
16. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2767142745-1822
17.KIRŞEHİR FUTBOL2856172654-2821
18.BURSASPOR2747161845-2716
19.ADIYAMAN FK2835201747-3014

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER27178252183459
2.GMG KASTAMONUSPOR27177345222358
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK27167442202255
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR28157640241652
5.İSKENDERUNSPOR27153951361548
6.MENEMEN FK28146844341048
7.ISPARTA 3228151123333046
8.KARAMAN FK2710893131038
9.İNEGÖLSPOR27107103835337
10.SOMASPOR27107103032-237
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR2898112122-135
12.FETHİYESPOR2781183234-235
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR28104141726-934
14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2879123348-1530
15.SARIYER2877143341-828
16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR2869133136-527
17. BELEDİYE DERİNCESPOR2767142429-525
18.DENİZLİSPOR2866162742-1524
19.UŞAKSPOR2712241071-615

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06 Mar 2024 - 18:08 AA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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