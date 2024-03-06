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Cinsel istismarda bulunup, şantaj yaptı

Adana’da internet üzerinden tanıştığı ortaokul ve lise öğrencisi kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan, gizli çektiği fotoğraf ve görüntülerle onlara şantaj yaptığı öne sürülen S.Ö. (20), yakalanıp, tutuklandı.

Cinsel istismarda bulunup, şantaj yaptı mask
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Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, S.Ö.’nün, internet üzerinden tanıştığı lise ve ortaokul öğrencisi çocukları kandırıp, cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı çalışmada S.Ö.’nün, çıplak fotoğraf ve görüntülerini kaydettiği kız çocuklarına yeniden istismarda bulunmak için şantaj uyguladığı tespit edildi. Adresi belirlenen S.Ö., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen S.Ö.’nün, suçunu itiraf ettiği belirtildi. İşlemlerinin ardından ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘cinsel taciz’, ‘tehdit ve şantaj’ suçlarından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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06 Mar 2024 - 18:06 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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