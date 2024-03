İstanbul Fenerbahçeliler Derneği bugün düzenlenen organizasyon ile açıldı. Açılışa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, dernek üyeleri ve taraftarlar katıldı. Dernek Başkanı Alaattin Yavuz Güneş yaptığı açıklamada, "Biz bugün de başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz onu her daim karşılıksız sevdik ve sevmeye de devam edeceğiz. Başkanım bu sene bırakacağını söyledi ama umarım verdiği kararı gözden geçirir ve başkanlığa devam eder" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: DERNEĞİMİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Bahçeşehir’de açılışı yapılan İstanbul Fenerbahçeliler Derneği’nin tüm üyelerinin aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü’nün kongre üyesi olduklarını öğrendiğini belirten Ali Koç, Türkiye’de başka hiçbir Fenerbahçe derneğinin bu özelliğini taşımadığını belirtti. Üyelere seslenen Başkan Ali Koç, "Yeni derneğimiz hayırlı, uğurlu olsun. Dernekler, Fenerbahçe için maddi ve manevi bir zenginlik. Kurulmadan önce bile pek çok etkinliğe imza atmış bir dernek burası. Sponsorlukta da kulübün yanında oldunuz. Sizin sayenizde bize sponsor olan herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizin artarak devam etmesini, bu güzel mekanda sarı-lacivert başarılarla dolu anlara tanıklık etmenizi dilerim" şeklinde konuştu.

"HER ANLAMDA YERLERDEYİZ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig’de yaşanan rekabetle ilgili sıra dışı ifadeler kullandı. Ali Koç, "Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler... Her anlamıyla ne yazık ki yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyorsunuz. Sportif rekabet mi yapıyoruz, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz, iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek. Böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var" dedi.

Başkan Ali Koç, 3-4 gün içinde bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunacağını da dile getirerek, "Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet vs vs. Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir televizyon programı olacak. Beni orada iyi dinleyin. Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur" sözlerini sarf etti.