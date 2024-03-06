Pursaklar’ın dedelerinden Ertuğrul Başkan’a tam destek

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağlıktan spora, müzik dinletilerinden el becerilerine, Kur’an-ı Kerim ziyafetinden İslami konulara kadar birçok etkinliğin yapıldığı ve çay, simit, poğaça ve çorbanın ikram edildiği Dede-Torun Evlerindeki büyükleri ziyaret etmeye devam ediyor.

‘‘Dede Torun Evlerimizdeki ağabeylerimizle bir araya gelerek ilçemiz hakkında fikirlerini alıyoruz’’

Dede-Torun Evlerine gelen ağabeyleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Dede Torun Evlerimizi kullanan ağabeylerimiz için her gün alanında uzman kişiler tarafından spor, sağlık, kahramanlık türküleri, tasavvuf musiki dinletisi, kültür gezileri gibi birçok aktivite düzenleniyor. Bizlerde her fırsat bulduğumuzda Dede Torun Evlerimizdeki ağabeylerimizle bir araya gelerek ilçemiz hakkında fikirlerini alıyoruz. Onların hayat tecrübesi ve fikirleri bizim için çok kıymetli. Zamanın su gibi akıp geçtiği Dede-Torun Evlerimize tüm büyüklerimizi bekliyoruz’’ dedi.

Yavuz Sultan Selim Dede Torun Evi’ndeki dedeler, kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletirken yaklaşan yerel seçimlerde kendilerine başarılar diledi.

Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerde büyükler; Kur’an-ı Kerim tilaveti, dini sohbetler, sağlık, el becerileri, kahramanlık türküleri ve tasavvuf musikisi ile tadına doyulmaz günler geçirirken, Kültür Gezileri ile de doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ön plana çıkan şehirleri gezme fırsatına sahip oluyor.