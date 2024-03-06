İmamoğlu: "Sosyal yardımları 6 katına çıkardık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Sosyal Yaşam Merkezi açılış törenine katılım gösterdi. İmamoğlu'nun konuşması şöyle: “Açıkçası gelsinler o gün söylediği yalanları Bağcılar sokaklarında, pazarlarında, meydanlarında tekrar etsinler, yapamazlar. Gelsinler Bağcılar'da anne kart kullanan sadece Avcılar'da tam 32 bin 328 anneye söylesinler. Bir diyecekleri varsa yürekleri yetiyorsa gelsinler; Bağcılar'da evlerine tam 2 milyon litre süt ulaştırdığımız 18 bin 406 çocuğumuza ve onun annesine, babasına desinler ne diyeceklerse, diyemezler. Bağcılar, kent lokantamızda hizmet almış, bakın Bağcılar Kent Lokantamızda hizmet almış. Tam 311 bin 795 vatandaşımızın karşısına geçip İmamoğlu sosyal destekleri kesti desinler diyebiliyorlarsa, yürekleri yiyorsa" dedi.

“ARAYA BİRİLERİNİ ARACI OLARAK KOYMAYA GAYRET EDERLERDİ"

Sosyal yardımları yaparken araya başka ellerin girip nemalanmasını engellediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Vatandaşından uzaklaşmış, vatandaşın halinden anlamadıkları için onların aklına bile gelmezdi ama hadi diyelim ki bizden önce kreş ya da kent lokantası açmış veya halk süt dağıtmış olsalardı bu işleri nasıl yaparlardı? Ben size söyleyeyim. Hemen araya birilerini aracı olarak koymaya gayret ederlerdi. Araya bir yetmez iki koyarlardı. Ve o yine bir avuç insanı besleyecek sistemleri oluştururlardı. Milletin parası, millete giderken mutlaka araya bir elleri sokarlar. Biz o ellere, çek elini diyoruz, çek elini diyoruz. Tek tek onları geriye itiyoruz, milletim parasıyla milletin arasına kimseyi katmıyoruz kardeşim. Milletin parasını millete kaşıkla değil, bir avuç insana bir avuç insana onlar kepçeyle verirdi ya, şimdi biz millete kepçeyle veriyoruz" diye konuştu.

“BEN KİMSEYE SAYGISIZLIK ETMEM, İSTANBUL'U, DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞ"

Rakibi, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için ‘acemi aday’ söylemi nedeniyle eleştirildiğini söyleyen İmamoğlu, “Bir kiracı, kiraları bu hale getiren politikaların hesabını sorar diye, bunlar sokaktan kaçıyorlar. Bir emekli, benim büyüğüm, ablam, abim kendisine yaşatılan bu ekonomik zulmün hesabını sorar diye, korkudan ortalıkta görünemiyorlar. Sadece kapalı devre kamera ve onlar. Biz öyle değiliz. Çat kapı pazara gireriz. Çat kapı esnafa gireriz. Biz öyleyiz. Girmeye de devam edeceğiz. Bizi de eleştirenler olacak. Gelecekler, yüzümüze söyleyecekler. Biz kimiz? Milletimizin bir ferdiyiz. Ben, koca İstanbul’da 16 milyon İstanbul'un belediye başkanıyım. Bunların İstanbul'u hiç bilmeyen, öğrenmeye de gönlü olmayan bir adayları var. Tabii TOKİ mağduru karşısına çıkar da söylediği, birtakım hesabını sorduğu hususlar olur diye, sokakta dolaşamaz. Ben, saygısızlık etmem kimseye. İstanbul'u, dersini çalışmamış. Çalışmamış. Keşke çalışmış olsa. İstanbullu ithal aday kabul etmez kardeşim. Öyle atama aday kabul etmez. AK Parti'nin içinde de çok deneyimli, İstanbul'u iyi bilen insanlar vardır. Ama hayırlı olsun. Tabii ki AK Parti'nin adayıdır. Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Saygıyla karşılıyorum. Ama dersine iyi çalışmamış" dedi.