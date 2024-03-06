Yolcunun ayağından uyuşturucu çıktı

Muş'ta uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde polisin üzerini aradığı yolcunun ayağındaki alçının içerisinden 293,84 gram eroin çıktı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde koltuk değnekli, ayağı alçılı yolcunun durumundan şüphelenip, üst araması yaptı. Aramada, yolcunun ayağındaki alçının içinde, 293,84 gram eroin ele geçirildi.
Ayağının kırık olmadığı, uyuşturucu taşımak için alçı sardığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.