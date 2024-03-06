Bitget kullanıcı fonu 540 milyon dolara ulaştı

2022 yılında, kullanıcı varlıklarının güvenliğini sağlamak için Koruma Fonu'nu başlatan Bitget, Koruma Fonu Değerleme Raporunu yayınladı. Konu ile görüşlerini paylaşan Gracy Chen şunları söyledi:

“Geniş ürün yelpazemiz ve uzmanlığımızla kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve çıkarlarını korumaya kararlıyız. En büyük önceliğimiz güvenlik, ancak bizi diğerlerinden ayıran kullanıcılarımızı korumaya olan bağlılığımız. Amacımız, dijital varlıklarını güvence altına alarak ve tüm piyasa koşullarında onları destekleyerek kullanıcılarımızın rahat olmalarını sağlamak.”