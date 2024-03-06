06 Mar 2024 - 14:58- Ekonomi G:

Bitget kullanıcı fonu 540 milyon dolara ulaştı

Kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, Şubat 2024 Koruma Fonu Değerleme Raporunu açıkladı. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, “Fon şimdiye kadarki en yüksek ortalama aylık değerlemesiyle 461 milyon doları aştı ve bir ilke imza atarak 540 milyon dolarlık zirveye ulaştı” diye konuştu.

Bitget kullanıcı fonu 540 milyon dolara ulaştı mask
Büyütmek için resme tıklayın

2022 yılında, kullanıcı varlıklarının güvenliğini sağlamak için Koruma Fonu'nu başlatan Bitget, Koruma Fonu Değerleme Raporunu yayınladı. Konu ile görüşlerini paylaşan Gracy Chen şunları söyledi:

“Geniş ürün yelpazemiz ve uzmanlığımızla kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve çıkarlarını korumaya kararlıyız. En büyük önceliğimiz güvenlik, ancak bizi diğerlerinden ayıran kullanıcılarımızı korumaya olan bağlılığımız. Amacımız, dijital varlıklarını güvence altına alarak ve tüm piyasa koşullarında onları destekleyerek kullanıcılarımızın rahat olmalarını sağlamak.”

# varlık, kripto, şubat, Fon, Web3, Şubat 2024 Koruma Fonu Değerleme Raporunu, Bitget, ile, için

06 Mar 2024 - 14:58 DHA - Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL