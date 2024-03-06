CHP'li meclis üyesine darp iddiasıyla gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre kamuya açık alanda alkol aldı. Bu sırada kimlik kontrolü yapmak isteyen polisler ile Turhan arasında tartışma çıktı. Turhan, polis memurlarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis memurlarının Turhan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Pelin Turhan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.