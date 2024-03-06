Bulut: "Parti içi kötülük var"

CHP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda, CHP'nin seçim kampanyası ve hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Gül Çiftçi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiftçi, partisinin yerel seçimlere ciddi biçimde hazırlandığını belirterek, seçime kadar her sandık görevlisinin 2 defa eğitime, 1 defa da teste tabi tutulacağını söyledi.

'İMAMOĞLU İLE GAYET UYUMLU BİR ÇALIŞMAMIZ VAR'

Burhanettin Bulut ise kurultay sonrası CHP içinde 3 blok oluştuğuna ilişkin iddialarına yanıt verdi. Bulut, kurultay süreçlerine ilişkin bu tür tartışmaların olağan olduğunu ve CHP'yi diğer partilerden farklı kılan durumun da bu olduğunu belirterek, "CHP, parti içinde çok sesliliğe her zaman önem vermiştir. Bugün de benzer şekilde faklı fikirler ifade edenler var. Ama dikkat edin farklı fikirleri ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumdalar. Çünkü parti içi muhalefet de bazen faydalı olabiliyor. Yaptığınız yanlışları en azından engelliyor. Ama şu anda bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük. Bunu CHP'ye de değil aslında memlekete bu kötülüğü yapıyorlar. İşte yakın zamanda da yine böyle birkaç isim twitlerle sosyal medya üzerinden akla ziyan iftiralar attılar ve bunun yalan olduğu belli olmasına rağmen buna devam ettiler. Ve yandaş basına da bu anlamda malzeme veriyorlar. Bunun kimseye faydası yok. Bunun kendisine de faydası yok. CHP; amacı, duruşu, gayesi belli bir parti. İnişli çıkışlı dönemleri elbette olmuştur. Seçim dönemlerinde de parti içi yarışta çok daha kıymetli bir durum var o da memleket meselesi. O vesile ile bugün bu seçim sathında parti içi muhalefet var diyemem; parti içi kötülük yapan insanlar var diyebilirim. '3'e, 4'e ayrılacak' diyorlar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin emerasi de yok. Ekrem İmamoğlu ile ya da diğer belediye başkanlarımız ile gayet uyumlu bir çalışmamız var. Şu güne kadar da bu seçim sathında en küçük bir tartışma, fikir ayrılığı olmadı. Ama şu unutuluyor; bu partide yerel aktörlerimiz çok güçlü. Bu bizim çeşitliliğimiz. Bugün 22 yıldır ülkeyi yöneten bir partinin İstanbul'u yöneten aday bulamaması ülke açısından kötü bir durum. Ama bizim partimizde bu çeşitleniyor ve daha da artacak. 196 kişi 30 yaş civarı belediye başkanı. Bir çok kentte genç arkadaşlarımız o ilçeyi yönetecek" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞ YAPTIKLARINI 1 NİSAN'DA FARK EDECEKLER'

Bulut, bu seçimde aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in partiden istifa edip ayrı seçime girme kararlarına ilişkin de, "Bu arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi çok ferdi davranışlarla bu adaylaşma sürecine girdi. Birçok arkadaşımız yaptığı hizmetler açısından da artık son dönemlerine gelmiş arkadaşlarımız. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bunu da sağlamış oldu. İnsanlar bulunduğu konumu kendi koltukları olarak görmeye başladılar. Ben bu arkadaşların büyük çoğunluğunun yaptığı bu yanlışı 1 Nisan'da fark edeceklerini düşünüyorum. Umarım hasar vermezler" dedi.