Ehliyetsiz motosikletli polise çarptı

Kaza, dün Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Ş.M.B.'nin kullandığı 35 PY 102 plakalı motosiklet, cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipteki polis memurlarından birine çarpıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan polis memuru, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ş.M.B. ise polis tarafından kısa sürede yakaladı. Ehliyet ve ruhsat olmadığı için denetimden kaçtığı belirlenen motosiklet sürücüsü Ş.M.B., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ş.M.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.