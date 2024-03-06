Ehliyetsiz motosikletli ehliyeti polise çarptı

Kaza, dün Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Ş.M.B.'nin kullandığı 35 PY 102 plakalı motosiklet, cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipteki polis memurlarından birine çarpıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan polis memuru, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ş.M.B. ise polis tarafından kısa sürede yakaladı. Ehliyet ve ruhsat olmadığı için denetimden kaçtığı belirlenen motosiklet sürücüsü Ş.M.B., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ş.M.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.