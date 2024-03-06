Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 30 bin 717 sivilin hayatını kaybettiğini, 72 bin 156 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 86 sivilin yaşamını yitirdiğini, 113 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
- Dünya
" Saldırılarda 30 bin 717 sivili öldü"
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 30 bin 717 sivilin hayatını kaybettiğini, 72 bin 156 sivilin ise yaralandığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.