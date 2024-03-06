" Saldırılarda 30 bin 717 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 30 bin 717 sivilin hayatını kaybettiğini, 72 bin 156 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 86 sivilin yaşamını yitirdiğini, 113 sivilin ise yaralandığını açıkladı.