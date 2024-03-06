Teknopark Ankara'da "e-İhracat Zirvesi"

Teknopark Ankara'da, e-ihracatın öneminin ve sunduğu fırsatların ele alındığı "e-İhracat Zirvesi" düzenlendi. İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tarafından gerçekleştirilen zirveye, başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı.

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, açılışta yaptığı konuşmada, e-ihracatın sadece firmaların değil, Türkiye'nin kalkınmasında da önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Gültekin, bölgenin, Ankara'nın sosyo-ekonomik yapısına katkı sunan bir merkez olduğuna dikkati çekerek, "Teknopark Ankara ile inovasyon ve AR-GE çalışmalarında Türkiye'nin öncülerindeniz. Firmalarımız arası işbirlikleri ile savunma sanayimizdeki firmalarımızın işbirliği ve yazılım sektöründeki gelişmeler, bu alandaki önemli adımlar. Bu adımların başında da e-ihracat geliyor." dedi.

e-ihracatın öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Gültekin, bunun, bir şirket için yeni pazarlara açılmanın yolu olduğunu bildirdi. Gültekin, e-ihracatın, geleneksel ihracat yöntemlerine göre çok daha hızlı ve etkili olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"e-ihracat, ülkemiz için de ekonomik büyüme ve istihdam artışının bir itici gücü kabul ediliyor. Döviz kazandırıcı bir etkinlik olarak ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. e-ihracat dünya çapında bir pazar sunuyor ve 7 gün 24 saat satış imkanı ile firmalarımız için büyük bir fırsat oluşturuyor. Bunun sunduğu avantajları değerlendirerek ürün ve hizmetlerimizi dünya çapında tanıtmalı, uluslararası pazarda etkin bir şekilde yer almalıyız."

"Son 3 yıldır 60 firmaya dış ticaret danışmanlık desteği verdik"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök de kurum olarak bölgenin potansiyelini ve dar boğazlarını tespit ederek bu potansiyelleri artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Başkentin sahip olduğu potansiyele değinen Doğrukök, "Ankara'da 22 üniversite, 13 organize sanayi ve 13 teknoloji geliştirme bölgesi, 145 AR-GE ve 37 tasarım merkezi var. Bunlar yılların emeği. Bizim potansiyelimiz, teknolojiyi, bilgiyi üretme yeteneğimiz. Bu teknolojiyi ve bilgiyi, var olan ürün, hizmet ve modellere entegre etmekten sorumluyuz." diye konuştu.

Doğrukök, katma değerli ürünlerin ihracatının kritik olduğunu belirterek, ticaretin özellikle son yıllarda geleneksel alım ve satımdan ziyade e-siteler üzerinden sürdüğüne işaret etti. e-ihracatın gerisinde kalınmaması gerektiğinin altını çizen Doğrukök, şunları kaydetti: "İvedik, Başkent, Ostim organize sanayi bölgeleri ile Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası'nda kurduğumuz dış ticaret istihbarat merkezleri, 160 firmaya 5,5 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirilmesine vesile oldu. Son 3 yıldır toplam 60 firmaya dış ticaret danışmanlık desteği verdik. Bu firmalarımız da 60 ülkeye 3,1 milyon dolarlık ihracat yapılmasına katkı sundular."

Doğrukök, son 3 yıldır nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi noktasında da dış ticaret alanında istihbarat uzmanları yetiştirdiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Gültekin ve Doğrukök, geçen yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 firması içinde yer alan bölge firmalarına plaket verdi.