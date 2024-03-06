Kayseri'de 40 firari tutuklandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 14 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 14 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.