- Gündem

Kayseri'de 40 firari tutuklandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 14 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de 40 firari tutuklandı
Video için play'e tıklayın

Kayseri'de, çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 14 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 14 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

# Kayseri, hapis cezası, hükümlü, Kaçak, yakalama, ile, Polis, Emniyet Müdürlüğü

06 Mar 2024 - 13:27 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL