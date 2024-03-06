Yavaş, şeffaflık taahhütnamesini imzaladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin bütçe, ihale ve belediye meclis toplantılarının yayınlanmasına yönelik maddeleri içeren 'Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzaladı.

Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 'Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalayan ilk belediye başkan adayı oldu. İmza töreninde konuşan Yavaş, 2019 seçimleri sürecinde de söz konusu taahhütnameyi ilk önce kendisinin imzaladığını hatırlatarak, "Daha sonra imzaladığımız beyannamedeki bütün maddelere uyduk. Gelir gelmez meclislerimizi canlı yayınladık, tüm ihalelerimiz açık olarak canlı yayınladık. Ayrıca mali durum raporlarımızı da web sitemizden düzenli şekilde yayınlıyoruz. Sayıştay raporlarını da yayınlıyoruz ki Ankara halkı hem harcanan paralarının nereye harcandığını görsün hem de mali durumumuz hakkında sürekli olarak bilgileri olsun diye" dedi.

Henüz adayların mal beyanını da açıklamadığını dile getiren Yavaş, "Mal beyanımı açıkladım. Henüz adaylardan açıklayan olmadı. Bundan sonra düzenli olarak her yıl mal beyanımızdaki artma ve azalmaları Ankara halkıyla paylaşacağız. Artık belediyelerin kötü şöhretle anılmasının son bulması lazım. Çünkü biz rahatsız oluyoruz. Herhangi bir şaibenin olması kurum olarak belediyeyi sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle umuyorum ki diğer belediye başkanlarımız da bunu açıklarlar. Açık ihale yaparlar" diye konuştu.

Olağan olanın bu taahhüde uymak olduğunu belirten Yavaş, "Ankara’da 450 bine yakın üniversite öğrencisi var. Onlara her buluşmamızda okulunuz bitince kendi ilinize döndüğünüzde oradaki belediye başkanlarına, kamu yöneticilerine ‘Niye açık ihale yapmıyorsunuz, niye yayınlamıyorsunuz, niye hesap vermiyorsunuz?’ diye sorun diyorum. Artık Türkiye’de bu yol olsun, bir usul olsun, olağan olsun. Zaten olması gereken bu. Bu nedenle öncülük yapmak istiyoruz" dedi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Argun ise yerel seçimler öncesinde yarışacak tüm adaylara gönderdikleri şeffaflık taahhütnamesi olduğunu söyleyerek, "Bu taahhütname genel olarak seçilecek adayların seçildikten sonra belediyeleri nasıl yöneteceklerine ilişkin birtakım konuları içeriyor. Bunların başında bütçelerinin, ihalelerinin, belediye meclislerinin yayınlanması, bu konuların web sitelerinde internet sitelerinde güncellenmesi gibi uluslararası şeffaflık standartlarında birtakım taahhütler içeriyor. Bu konuda ricacı olduk belediye başkan adaylarımızdan, Mansur Başkanım yine ilk imzacı olmayı kabul etti. Nazik davetleri için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.