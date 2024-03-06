Kadın TIR şoförlerinin banyo sorunu

İki çocuk annesi Ebru Özer, uzun yıllar aşçılık yaptıktan sonra pandemi nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldı. Özer, bu süreçte ağır vasıta ehliyeti alıp, önce Ankara içinde otobüs şoförlüğü yaptı, sonra da LPG tankeri kullandı. Daha sonra lojistik firmasında şoför olarak işe başlayan Ebru Özer, TIR ile 1 yıldır şehirler arasında soğuk gıda taşıyor. Tek başına yolculuk yapan Özer, bazen günlerce süren yolculukta en büyük sorunun, duş ve tuvalet olduğunu söyledi.

Özer, genelde gıda ağırlıklı çalıştıklarını söyleyerek, "Dondurucu özellikli araçlarda tavuk, gıda, narenciye, sebze ve meyve taşıyoruz. Bu meslekte bütün Türkiye’yi gezdim diyebilirim. Biz kadınlar artık bu sektörde varız. Çok güzel yollarımız var ama bizim tek ihtiyacımız duş ve tuvalet. Çünkü bu işin bizim için tek zorluğu bu. Onun dışında bir sıkıntı yaşamıyoruz, araç içi yaşamaya zaten alıştık her yerde. Çok güzel tesislerimiz var. Yollarda duş ve lavabo ihtiyacı dışında bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem" dedi.

'İĞNE DELİĞİNDEN GEÇERİM'

Lojistik firmalarının kadınları daha çok istihdam etmesini isteklerini belirten Özer, "Artık bütün lojistik firmaları bunu desteklesin, firmalar önünü açsın. Türk kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben yollarda hiçbir zorlukla ya da kötü bir durumla karşılaşmadım. Yolda kalsam şoförler hep yardımcılar. Çalışmak zorundayız. Daha çok rahat kıyafetler, tişört, eşofman giymeyi tercih ediyoruz. Çünkü biz 7-24 yoldayız. Bu işi sevmezseniz yapamazsınız. Çok zorlukları da var, kullandığımız küçük bir araç değil. Her sokağa giremezsiniz. Bir de kadın görünce, 'Gelebilecek mi, yapabilecek mi?' gibi tepkiler alıyorum. TIR'cılarda bir tabir var; 'İğne deliğinden geçerim' diye ama bu hemen olmuyor. Yapa yapa, TIR'ı kullana kullana oluyor" ifadelerini kullandı.