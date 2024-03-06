Bilim adamları 215 kez aşı olan adamı inceledi

Almanya merkezli Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden bilim insanları, 217 kere Kovid-19 aşısı olduğunu beyan eden 62 yaşındaki adamı incelediklerini ve adamın bağışıklık sisteminin tamamen ‘işlevsel’ durumda olduğunu açıkladı. Vakanın tek olduğunu vurgulayan bilim insanları, aşırı aşılamayı tavsiye etmediklerinin altını çizdi.

FAU Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, dün yaptığı açıklamada medya haberlerinden haberdar oldukları 62 yaşındaki adamın ‘kişisel sebeplerle’ 217 defa Kovid-19 aşısı olduğunu ve bunun 134 tanesini resmi olarak teyit ettiklerini ifade etti. Aşırı aşılama sonucunda bağışıklık sisteminin zayıflayabileceği kanaatleri olan adamda davet üzerine bir takım testler yaptıklarını ifade eden üniversite yetkilileri, bu testlerin sonucunu prestijli tıp dergisi Lancet’te yayınlandı.

Testlerin sonucunda göre “Bazı bilim adamları, bağışıklık hücrelerinin antijenlere alıştıktan sonra etkisinin azalacağı görüşündeydi. Söz konusu bireyde durumun böyle olmadığı ortaya çıktı: Bağışıklık sistemi tamamen işlevsel durumda. Hatta SARS-CoV-2'ye karşı bazı bağışıklık hücreleri ve antikorlar, yalnızca üç aşı olmuş kişilere kıyasla çok daha yüksek konsantrasyonlarda mevcut” açıklaması yapıldı.

DİĞER HASTALIKLARA KARŞI DA TEST EDİLDİ

Bilim insanları adamı, diğer hastalıklara karşı da test ettiklerini ifade ederek “Daha ileri testler, bağışıklık sisteminin diğer patojenlere karşı etkinliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını gösterdi. Bu nedenle hiper aşılamanın bağışıklık sistemine bu şekilde zarar vermediği görülüyor” denildi. Adamın mevcut farklı mRNA aşıları dahil 8 farklı aşıyla aşılandığı ifade edildi.

TEK BİR VAKA OLDUĞU İÇİN TAVSİYE ETMİYORUZ

Vakanın tek olduğunun altını çizen bilim insanları, açıklamada “Ancak bu bireysel bir durumdur. Sonuçlar, bırakın genel kamuoyuna tavsiyelerde bulunmak bir yana, geniş kapsamlı sonuçlara varmak için bile yeterli değil” ifadelerine yer verdi.

AŞILAR NASIL ÇALIŞIR?

Kural olarak aşılar, patojenin (hastalığa neden olan organizma) parçalarını veya aşılanan kişinin hücrelerinin bu patojenik bileşenleri kendilerinin üretmek için kullanabileceği bir tür inşaat planı içerir. Bu antijenler sayesinde bağışıklık sistemi, daha sonraki bir enfeksiyon durumunda gerçek patojeni tanımayı öğrenir ve daha sonra daha hızlı ve daha güçlü tepki verebilir.