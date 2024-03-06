Fransa'dan Gazze'ye hava desteği

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze’ye ortak bir hava yardımı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Fransa’nın Gazze’ye hava yardımından görüntüler paylaşarak ‘askeri dayanışma’ ifadelerini kullandı.

CENTCOM dün yaptığı açıklamada, “CENTCOM ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, 5 Mart 2024'te saat 14.30'da Gazze'ye ortak bir insani yardım hava yardımı operasyonu düzenledi. Ortak operasyon, ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 uçaklarını ve ABD ve Ürdün'deki insani yardım malzemelerinin havadan teslimatında uzmanlaşmış ABD Ordusu Askerlerini içeriyordu. ABD yardımları C-130'lar ile Kuzey Gazze'ye ulaştırdı. Yardımlar, 36 bin 800'den fazla ABD ve Ürdün gıdasını ve insani yardımları içeriyor.

Savunma Bakanlığı'nın insani yardımları, ABD ve ortak ülke hükümetlerinin Gazze'deki insanlara hayat kurtaran insani yardım sağlama çabalarına katkıda bulunuyor. Sonraki yardım dağıtım görevlerini planlamaya devam ediyoruz. Bu hava yardımları, kara yoluyla yardım akışının genişletilmesi de dahil olmak üzere Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmaya yönelik sürekli çabaların bir parçası” ifadeleri kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, hava yardımı ile ilgili olarak ‘askeri dayanışma’ ifadelerini kullanarak yardım görüntülerini paylaştı.