İstanbul’da kaçak parfüm operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir depoda çok sayıda kaçak parfüm olduğu yönünde bilgi aldı. Söz konusu deponun olduğu bölgede araştırma yapan ekipler 1 kişinin yasadışı yollarla yurt dışından çok sayıda parfüm getirerek bu parfümleri piyasaya sürdüğünü tespit etti. Ekipler, şüphelinin devlete herhangi bir vergi ödemeden parfümleri satıp haksız kazanç elde ettiğini belirleyince, şüpheliye ait 2 ayrı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 çeşitli markalara ait parfüm ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.