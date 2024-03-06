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"3 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"3 terörist etkisiz hale getirildi" mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.

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06 Mar 2024 - 11:55 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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