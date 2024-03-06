AYNUR OCAK GÜNDOĞAN’IN YENİ CAMALTI SERGİSİ

Merve Sabcıoğlu

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanlığı Camaltı Sanatçısı ünvanına sahip sanatçısı Aynur Ocak Gündoğan, 23 Mart’a kadar ziyarete açık olan yeni sergisini Sevgi Sanat Galerisi’nde açtı. Sergideki eserlerinde Anadolu kadınlarını resmettiğini söyleyen Gündoğan Geleneksel Türk sanatını çağdaş yorumlarla beraber işlediğini ifade etti.

Hem yağlıboya çalışmalarında hem camaltı eserlerinde kadın figürleri resmettiğini söyleyen Gündoğan "Kadının güçlü olduğunu yaratıcı olduğunu düşündüğüm için kadın çalışıyorum” dedi.

Gündoğan ayrıca sergiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk getirmeye çalıştıklarını söyledi ve geleneksel sanatı çağdaş yorumlarla devam ettirme konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Aynur Ocak Gündoğan?

1978 Gazi Üniversitesi Resim - Grafik mezunudur. İlk kez Kültür Bakanlığı Camaltı Sanatçısı ünvanına sahip olan kişidir. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Anadolu Halk Sanatlarından biri olan Camaltı Sanatını yurtiçinde ve yurtdışında başarı ile temsil etmiştir. Genellikle Şahmeran, Piri Reis haritaları, Anadolu kanyonları ve mitolojik motifler kullanarak gelenekselliği çağdaş yorumlarla işlemiş ve değerli eleştirmenlerden övgüler almıştır. Prof. Neriman Samurçay kitabında, Abdülkadir Günyaz dergilerinde ve ressam Neveser Aksoy konferanslarında sanatçıdan bahsetmiştir. TRT2’de iki bölüm halinde “Saydam Düşler” programında Camaltı Sanatını anlatmıştır. Aynur Ocak Gündoğan 65 kişisel sergi açmış olup; pek çok karma sergiye de katılmıştır. Uluslararası sempozyum, grup sergileri ve çalıştaylar yapmıştır. Yurtiçinde Çorum Belediyesi Müzesi ve Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde; Yurtdışında ise Sırbistan -Belgrad, Danimarka Kopenhag müzelerinde eserleri bulunmaktadır.

Yurtdışı Camaltı Sergileri

2000- Sırbistan Belgrad Sempozyumu Çalıştayı

2010- Danimarka Kopenhag Türk Kültür Etkinliği

2018- Dubai-Abudabi Çalıştayı

2019- Almanya Bremen Türk Alman Dostluk Günü

2019- Bulgaristan Filipe Bulgaristan Evrensel Dostluk Sergisi