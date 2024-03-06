- Asayiş

Tekstil deposunda yangın korkuttu

Zonguldak'ta içerisinde elyaf, kumaş ve geri dönüşüm filesi gibi malzemelerin bulunduğu tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiyenin çabasıyla 14 saat sonra söndürüldü.

Tekstil deposunda yangın korkuttu mask
Tekstil deposunda yangın korkuttu
Tekstil deposunda yangın korkuttu
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Zonguldak'ta içerisinde elyaf, kumaş ve geri dönüşüm filesi gibi malzemelerin bulunduğu tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiyenin çabasıyla 14 saat sonra söndürüldü.

Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Osmanbeyler köyü yolu üzerindeki elyaf, kumaş ve geri dönüşüm filesi bulunan Ahmet Altınbaş'a ait tekstil deposunda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Tekstil malzemelerinin tutuşması ile büyüyen yangın tüm depoyu sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. 3 ilçeden gelen takviye ekipler ile alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı.

MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

Depoda mahsur kalan bir köpek vatandaşlarca kurtarılırken, tekstil malzemelerinin dışarı çıkarılması için deponun duvarı yıkıldı. İş makinesi ile malzemeler kurtarılmaya çalışılırken, depo bir süre sonra tamamen yıkıldı. 14 saat süren müdahalenin ardından yangın, saat 08.00 sıralarında söndürüldü. Büyük çapta zarar oluşurken, yangından bazı ağaçların da etkilendiği görüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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06 Mar 2024 - 11:39 DHA Zonguldak- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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