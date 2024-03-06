Tekstil deposunda yangın korkuttu

Zonguldak'ta içerisinde elyaf, kumaş ve geri dönüşüm filesi gibi malzemelerin bulunduğu tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiyenin çabasıyla 14 saat sonra söndürüldü.
Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Osmanbeyler köyü yolu üzerindeki elyaf, kumaş ve geri dönüşüm filesi bulunan Ahmet Altınbaş'a ait tekstil deposunda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Tekstil malzemelerinin tutuşması ile büyüyen yangın tüm depoyu sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. 3 ilçeden gelen takviye ekipler ile alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı.
MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI
Depoda mahsur kalan bir köpek vatandaşlarca kurtarılırken, tekstil malzemelerinin dışarı çıkarılması için deponun duvarı yıkıldı. İş makinesi ile malzemeler kurtarılmaya çalışılırken, depo bir süre sonra tamamen yıkıldı. 14 saat süren müdahalenin ardından yangın, saat 08.00 sıralarında söndürüldü. Büyük çapta zarar oluşurken, yangından bazı ağaçların da etkilendiği görüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.