Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törende, iki bakanın yanı sıra Türk ve Azerbaycan heyetleri yer aldı. İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından, Hasanov onur kıtasını selamladı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çektiren Güler ve Hasanov, bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.