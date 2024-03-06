Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törende, iki bakanın yanı sıra Türk ve Azerbaycan heyetleri yer aldı. İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından, Hasanov onur kıtasını selamladı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çektiren Güler ve Hasanov, bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.