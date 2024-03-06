ECOSA 8. Tohumculuk Kongresi, Kazakistan'da toplanıyor

Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 2. Agro Business Forum’a katıldı.

Gençer, Forum’un açılış programında bir konuşma yaparak, sektörle ilgili bilgiler verdi.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliklerinin Türk Dünyası için önemli olduğuna dikkat çeken Gençer, iki ülke arasında tohumculuk alanında da ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

İklim Krizi, Tarımın Önemini Hatırlattı

ECOSA ve TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer "İklim krizinin etkileriyle herkes tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavradı. Tarımın ve gıdanın en önemli girdisi tohumdur. Tüm dünya değişen iklim şartlarına uygun, birim alandan daha fazla verim alabileceği tohumları geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.



100’ün Üzerinde Ülkeye İhracat Yapıyoruz...



Türkiye tohumculuk sektörü olarak bizler de, dünya standartlarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde bugün 100’ün üzerinde

ihraç eden güçlü bir ülke pozisyonundayız." dedi.......

" Türk tohumcuları olarak bu coğrafyada güçlerimizi birleştirmeli, ortak üretimler, ortak Ar-Ge çalışmaları yürütmeliyiz. ECOSA olarak, iş birliğini kolaylaştıracak adımlardan biri olan mevzuat uyumlaştırma çalışmalarını sürdürmekteyiz.

2 Ülke Tohumculuk Konusunda Anlaştı

Türkiye ve Azerbaycan Tarım Bakanlıkları arasında ECOSA’nın da destekleriyle tohumculukla ilgili protokoller imzalandı. TİKA, ECOSA ve Tarım Bakanlığımızın destekleriyle Özbekistan ile sürdürdüğümüz bir projemiz var. Kazakistan ile de tohumculuk alanında benzer protokollerimiz var." diyen Gençer'in, sektörü kongreye daveti de şöyle:

" ECOSA 8. Tohumculuk Kongresi’ni 20-21 Mart’ta Türk Devletleri Tarım Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak Kazakistan, Taraz’da gerçekleştireceğiz. Tüm sektör paydaşlarımızı kongremize davet ediyorum."