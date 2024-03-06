Adana'da sağanak yağış

Adana'nın merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle de bazı direk ve ağaçlar devrildi. Su birikintisine giren araçlar arızalandı. Yağış, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirirken, ekipler biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
KAR YAĞDI
Öte yandan, kentin kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Aladağ'da ise kar yağışı etkili oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.