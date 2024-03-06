Sahte vizeyle 7 kişiyi dolandırdılar

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ
Tunceli'de Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen 7 kişi, sosyal medyada karşılaştıkları reklamlarla ulaştıkları 'Vize işlem merkezi' sayfasından yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelilerin tespiti için özel ekip kurdu. Yapılan araştırmada, sayfayı yöneten şüphelilerin, seyahat etmek isteyenlerden vize işlemleri için ilk etapta bin euro, daha sonra da bilgisayar ortamında hazırladıkları sahte olumlu vize dokümanını göstererek 6 bin euro, uçakla ulaşım işlemleri için de bilet ücreti aldıkları belirlendi. Erzincan'da yaşadıkları tespit edilen 3 şüpheli için, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, 'Banker Bilo' adı verilen operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Tunceli'ye getirildi. 7 kişiyi toplam 1,5 milyon lira dolandıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, mağdur sayısının artabileceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.