Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde miting düzenledi. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz, Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı haline geldi. Milletimizin umudu haline geldi. Milletimizin toplanma merkezi haline geldi ve Türkiye’de en hızlı büyüyen siyasi parti haline geldi. Bugün Adıyaman’da yaptığımız mitingler ve seçim bürosu açılışları, Çağlayancerit’te yaptığımız mitingler ve şu anda Türkoğlu’nda yaptığımız mitingler yeniden refahın ayak sesleridir. Yeniden Refahın adım adım iktidara koştuğunun en güzel göstergesidir” dedi.

‘1 NİSAN İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE ‘AHLAKLI BELEDİYECİLİK’ DÖNEMİ BAŞLAYACAK’

Üye sayılarındaki artışın kendilerini iktidar hedefine yaklaştırdığını belirten Erbakan, “Resmi üye sayımız 6 ay önce Eylül ayında 265 bin üye ile başladı, bugün itibariyle 460 bin üyeye ulaştık. Üye kayıtlarımızın hızına yetişemiyoruz. Bir yılda neredeyse bir milyon yeni üye yapar ve Allah’ın izni ile seçimden sonra birkaç ayın içinde bir milyon hedefine de ulaşacağız. Önce 31 Mart’ta iktidar, arkasından 2028’de iktidar inşallah. ‘Yeniden Refah Partisi Anadolu’yu kasıp kavuruyor’ diyorlar. Evet doğru söylüyorlar. Yeniden Refah, 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyeciliği başlatacaktır” diye konuştu.

‘EMEKLİLERİMİZ BU DURUMU HAK ETMİYOR’

Emekliye verilen maaşın 6 kilogram pastırmaya denk geldiğini belirten Erbakan, şunları söyledi:

“Emekli maaşı açlık sınırının yarısı kadar. Emekliler ‘torunum sünnet olursa, bayram yaklaşıyor’ diye korkuyor. Neden? Bir çeyrek altını verecek, torunlar elini öpünce bayram harçlığını verecek diye kara kara düşünüyor. Emeklilerimiz bu durumu hak etmiyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 53 bin liraya dayanmış. Bu matematiğe göre bu rakamlara göre Türkiye’de halkın yüzde 85’i yoksulluk, yüzde 45’i de açlık sınırının altında. Çözüm Yeniden Refah Partimizin Millî Görüş ekonomi modelinde. Diyorlar ki ‘İktidar partisiyle belediye başkanının partisi farklı olursa o zaman ilimize ilçemize hizmet gelmez.’ Ne münasebet? 1989 ve 1994 yıllarındaki Refah Partisi’nde olan belediyelerde yapılan efsane hizmetler iktidar başka partideyken yapıldı. Şimdi de yine aynısı olacak. Yeniden Refah Partili belediyeler vatandaşımıza en güzel hizmetleri yapacaklar.”