İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi

Oğuzhan UYSAL/ İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası ile haklarında deliller bulunan 6 şüpheliye yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.