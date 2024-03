Birevim çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı

Türkiye’nin kan stokunu yöneten Türk Kızılay'ına destek olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Birevim yönetici ve çalışanları kan bağışında bulundu. Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak'ın öncülüğünde düzenlenen bağış etkinliği, mevcut ihtiyacın yanı sıra olası afet, salgın gibi risklere karşı da kan stokunun önemine dikkat çekmek ve toplumu harekete geçirebilmek hedefiyle gerçekleştirildi. Müdürlük binasının yanına gelen mobil kan verme aracında, sabah 09.00’dan mesai bitimi 18.00’a kadar ofis çalışanları kan verdi. Ofis çalışanlarının dışında vatandaşlar da mobil kan aracında kan vererek Kızılay’a destek oldu. Her yıl geleneksel olarak kan bağışı etkinliği düzenlediklerini belirten Mahir Orak, kan bağışının önemine dikkat çekti. Orak, “Türk Kızılay’ının yanında durmayı, kan stoklarına destek vermeyi ticari faaliyetlerin, siyasi faaliyetlerin üstünde bir mesele olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“KANA ÇOK BÜYÜK BİR İHTİYAÇ VAR”

Orak, kan bağışına duyulan ihtiyaca dikkat çekerek, “Biz finansı temel faaliyet alanı edinmiş bir şirketiz. Fakat bu, temelde insani olan görevlerimizi de unutmamamızı sağlıyor aynı zamanda. İşimiz finans olsa da işimizin odağına insanı alıyoruz. Türkiye'de kan stoklarının yönetimi Kızılay'da. Ülkemiz bir afet ülkesi ve geçmiş yılda da gördüğümüz üzere kana çok büyük bir ihtiyaç var. Kanın da tek kaynağı insan, maalesef suni olarak üretemiyoruz. Bu nedenle insani ve vicdani sorumluluk olarak her zaman Türk Kızılay'la yan yana durmayı kendimize şiar edindik. Her yıl geleneksel olarak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuyoruz. Bu kan bağışları herkesin bildiği üzere ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Özellikle kan stoklarımız bugün bildiğiniz üzere alarm seviyelerine gelmiş vaziyette. Sadece afet dönemlerinde değil diğer zamanlarda da kan temel bir ihtiyaç. Dolayısıyla kan stoklarının alarm seviyesine çıkarılması bizler için aynı zamanda insani bir zaaftır. Hepimiz bir gün kana ihtiyaç duyabiliriz ve bütün hayatımız kan dediğimiz sıvıya bağlı. Bu nedenle Türk Kızılay'ını desteklemek ve kan stoklarını diri tutmak hepimiz için ve gelecekte tahmin edemeyeceğimiz olaylar için önemli bir görev olduğunu düşünüyorum” dedi.

“TOPLUMSAL BİR ÖDEV OLARAK DA YERİNE GETİRİYORUZ”

Kan bağışını bir görev olarak gördüklerini belirten Orak, ‘’Bunu kendi şirketimin de dışında insani bir vazife olarak benimsiyorum. Şirketim adına da şunu söylemek istiyorum. Bunun sadece bir görev olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir ödev olarak da yerine getiriyoruz. O yüzden Türk Kızılay’ının yanında durmayı, kan stoklarına destek vermeyi ticari faaliyetlerin, siyasi faaliyetlerin üstünde bir mesele olarak görüyoruz. Bu tarz meseleleri her şeyin dışında insani bir ortak payda da beraberce yapmamız gerektiğini kendimize bir görev olarak addettik. Herkese de buradan çağrım; Türk Kızılay’ına destek vermeleri. Biz, finansal faaliyetler yürütürken insan odaklı bir faydaya hizmet ettiğimiz için insanın var olması her şeyimiz demek. İnsanın yaşatılması ve sağlığını idame ettirebilmesi için kana ihtiyaç duyulduğundan dolayı bu stokların her zaman desteklenmesi gerekiyor. Üstümüze düşen görevi karınca kararınca tüm çalışanlarımızla destek vererek yapmaya çalışıyoruz. Herkesi de buna davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”

Kan bağışının önemine dikkat çeken Birevim çalışanlarından Ayça Miray Akmeşe, ‘’Çok güzel, böyle kampanyalara katılmayı herkesi davet ediyorum. Çünkü kimin ne zaman, nerede kana ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Herkesin bir gün bir yerlerde ihtiyacı olabilir. Kan bağışı hayat kurtarır. Herkesi davet ediyorum” dedi.